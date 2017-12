Gallina: "Il 2018 comincia col piede giusto,anche se pesa l'incertezza politica"

Lettera di fine, come ormai è abitudine, per il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina. Il numero uno degli imprenditori sotto la Mole ha preso carta e penna e ha fatto il punto sul 2017 che ci prepariamo a lasciare alle spalle e il 2018 alle porte. "L’anno che si sta per chiudere, malgrado l’accresciuta instabilità politica dello scacchiere internazionale, ci ha regalato una crescita economica superiore alle aspettative con gli Stati Uniti e l’Eurozona che hanno viaggiato a velocità analoghe attorno al 2,4%. L’Italia si muove più a rilento, con un Pil che salirà di circa l’1,5%, ma che segna un definitivo allontanamento dalla pesante crisi che ha caratterizzato l’ultimo decennio".

E un pensiero va anche all'esecutivo italiano: "Il Governo del Premier Gentiloni, che si avvia verso la fine del suo mandato, ha lavorato in Europa con coerenza e affidabilità e, all’interno, ha rafforzato la cornice economica favorevole agli investimenti nazionali e internazionali - è il pensiero del presidente dell'Unione. Ha soprattutto confermato Industria 4.0, probabilmente il provvedimento più organico e lungimirante di politica industriale che sia stato varato negli ultimi anni". "C’è da sperare, però - continua - che l’imminenza delle elezioni politiche non diluisca gli sforzi ma soprattutto non porti ad abbassare la guardia sulle riforme cruciali, o, addirittura, a fare pericolosi passi indietro per il futuro dell’Italia in questa fase del ciclo economico dove è forte la necessità di accelerazione e sostegno della crescita".

Al di là di queste incertezze, tuttavia, le risposte che il sta dando il tessuto economico torinese sono confortanti. "Come imprenditore, e torinese, ho un motivo in più di soddisfazione - aggiunge Gallina - le nostre recenti indagini congiunturali hanno confermato un miglioramento sostanziale di tutti gli indicatori, in particolare dell’export, degli investimenti e dell’occupazione.

Segnali che fanno ben sperare in termini di dinamismo e buoni risultati anche per il 2018". "Un anno fa, ricorderete, dopo l’esito del referendum costituzionale, l’Italia pareva smarrita in una crisi di fiducia e molto più insicura delle proprie possibilità di ripresa - prosegue -. E proprio un anno fa ho iniziato il mio mandato di presidenza, con due obiettivi: migliorare i servizi offerti alle aziende associate e rafforzare il ruolo dell’Unione, accrescendo il perimetro della sua rappresentanza".



Da qui, dunque, un primo bilancio di mandato. "Un primo impegno si è concretizzato dando vita da Gennaio 2017 al DIHP, il Digital Innovation Hub del Piemonte. Primo in Italia, il DIHP è al servizio delle imprese per favorire il trasferimento tecnologico, soprattutto in chiave digitale, dai luoghi di produzione dell’innovazione all’interno delle imprese, in particolare le PMI e le filiere. Esso sta operando a pieno regime: ha già realizzato oltre 160 visite in azienda e numerosi assessment, oltre allo sviluppo di contatti sistematici con tutti gli attori del sistema locale dell’innovazione", dice il presidente Gallina. E aggiunge una novità di pochi giorni fa: "Su questo terreno, l’Unione Industriale ha assunto un impegno rilevante, avanzando la proposta per la realizzazione a Torino di un grande Manufacturing Technology Center, di cui è stato avviato lo studio di fattibilità insieme al Comune di Torino, alla Regione Piemonte, alla Camera di Commercio, al Politecnico, all’Università, alla Compagnia di San Paolo e alla Fondazione CRT".



Ed è strettissima attualità anche la questione-fusione. "Sul piano dei rapporti interni al sistema associativo, l’Unione Industriale di Torino è impegnata in un importante processo di aggregazione con le associazioni di Asti, Biella e Ivrea.

Si tratta di un piano ambizioso e complesso per il quale, nel corso di questi mesi, sono stati definiti gli assi portanti dell’intera operazione, di recente presentati e discussi nei rispettivi Consigli Generali. Ora stiamo lavorando per mettere bene a fuoco tutti gli aspetti gestionali e le relative modalità operative".



E conclude: "Consapevoli del nostro passato, dobbiamo con maggiore motivazione puntare ad un futuro dove ci giocheremo al meglio le nostre carte".