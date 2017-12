Piemonte, sulle tavole del Capodanno il pesce del lago Maggiore

Tante le ricette adatte per queste feste e per il cenone di Capodanno: dal risotto al pesce persico alla trota di lago ripiena, ma tra i piatti più richiesti c’è il filetto di persico burro e salvia che, pur nella sua semplicità, sprigiona tutto il gusto del pesce di lago. “Per quanto riguarda il pesce di lago, tra i più pregiati e richiesti per queste festività ci sono la trota, il persico ed il lucioperca. Per non cadere nelle trappole del mercato, in una situazione in cui 3 pesci in vendita su 4 provengono dall’estero, il consiglio è di guardare l’etichetta sul bancone dove deve essere specificato il metodo di produzione (“pescato”, “pescato in acque dolci”, “allevato…”), il tipo di attrezzo oggetto della cattura e la zona di cattura o di produzione. Per quanto riguarda il pesce congelato c’è l’obbligo di indicare la data di congelamento e, nel caso di prodotti ittici congelati, prima della vendita e successivamente venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla dicitura 'decongelato'. Inoltre, per scegliere pesce di qualità, è preferibile fare acquisti nei mercati di Campagna Amica dove si possono trovare i produttori di ImpresaPesca ed avere ricette e consigli per cucinarlo al meglio”, affermano Delia Revelli, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato Confederale.