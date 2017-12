Una prima settimana del 2018 ricchissima di eventi a Bardonecchia

Il nuovo anno parte con il botto a Bardonecchia. Sarà una prima settimana del 2018 ricchissima di eventi nella nota località della Val Susa. Ecco il calendario dei più importanti.

Fino a fine gennaio 2018

“BARDONECCHIA PAESE DEI PRESEPI”

Dal cuore del Borgovecchio i Presepi e lo spirito del Natale si diffondono per il paese e in tutti i suoi borghi.

Più di 100 presepi illuminati, disseminati nel Centro Storico, nella via centrale, nelle frazioni di Rochemolles, Millaures, Le Gleise, Les Arnauds e Melezet, veri gioielli da ammirare nelle vie, vicoli, piazze, cappelle, fontane, finestre, vetrine…

Ritira la mappa del Presepi all’Ufficio del Turismo…e scoprili tutti!!!



Fino a fine gennaio 2018 - Frazione Rochemolles

“IL PRESEPE DIFFUSO”

Presepe a dimensione naturale nel paese alpino più a nord-ovest d'Italia.



Fino al 30 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste

"CHROMOEMOTISM RIVELAZIONI": COLORI ED EMOZIONI MUSICALI

Mostra personale di Nokolinka Nikolova

Aperture: dal 26 dicembre al 6 gennaio, 13, 20, 27 gennaio

Orario dalle ore 16,30 alle ore 19,00



Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste

Mostra "LA NATIVITA' NELL'ARTE"

Orario dalle ore 16,30 alle ore 19,00



Dal 26 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 - Museo Civico Etnografico

“NATO IN UNA STALLA TRA I MONTI”

I personaggi del presepe indossano gli antichi abiti tradizionali delle nostre valli.

Orario dalle ore 16,00 alle ore 19,00



1 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 21,00

CONCERTO GOSPEL "JOY GOSPEL CHOIR"

La “GIOIA” caratterizza il loro nome e non solo: cantare è condivisione, divertimento, emozione, ma soprattutto un inno di lode al Signore, quello stesso Signore a cui i neri d’America si rivolgevano con grande speranza per trovare liberazione.

Ingresso € 10,00. Il servizio di prevendita dei biglietti degli spettacoli a pagamento è svolto dall’Ufficio del Turismo – Piazza De Gasperi 1/A. L’acquisto dei biglietti ancora disponibili, potrà essere effettuato anche la sera dello spettacolo presso il Palazzo delle Feste – Piazza Valle Stretta 1 – a partire dalle ore 20,00.



2 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 17,30

"NON TI VEDO. NON MI VEDI"

A cura di Faber Teater.

Spettacolo per bambini liberamente ispirato a "In una notte di temporale" di Yuchi Kimura.

Un palco vuoto, due attrici, due cappelli, due personaggi. Poi un ombrello e le luci di Natale: si crea e si sente la magia del teatro. Puoi farlo anche tu, a casa…

La luce definisce due spazi: fuori dal cerchio si chiacchiera, ci si confronta; diteci voi cosa sta accadendo. Dentro il cerchio, si sta nella magia, si ascolta e si guarda, i due personaggi si incontrano, senza vedersi, sono al buio…

Mamma mia come piove forte! E che paura i fulmini e i tuoni! Durante una spaventosa notte di temporale due animali molto diversi e di solito nemici cercano rifugio in una grotta. Che buio pesto… i due non possono vedersi e non si riconoscono, ma pensano di essere simili e cominciano a parlare. Scoprono così di avere un sacco di cose in comune: la paura dei tuoni, la fame, il freddo, la mamma, la cacca, le risate… e soprattutto scoprono di essere contenti di aver trovato nell’altro animale un amico… e si incantano insieme quando la pioggia si trasforma in neve…L’incontro tra diversi al centro di un delicato racconto che parla a tutti

Ingresso € 3,00. Il servizio di prevendita dei biglietti degli spettacoli a pagamento è svolto dall’Ufficio del Turismo – Piazza De Gasperi 1/A.

L’acquisto dei biglietti ancora disponibili, potrà essere effettuato anche il giorno dello spettacolo presso il Palazzo delle Feste – Piazza Valle Stretta 1 – a partire dalle ore 16,30.



2 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 21,00

"LA TETTONICA DEI SENTIMENTI" di Eric-Emmanuel Schmitt

Spettacolo teatrale messo in scena da Clarendon Company. Una piece belga del pluripremiato Eric-Emmaniel Schmitt, adattata per il teatro italiano. La compagnia propone un piacevole intrattenimento di circa 90 minuti fatti di riflessioni e ironia riguardo il tema sempre attuale dell'amore e dell'orgoglio che lo contraddistingue.

Diane e Richard, esponenti di una Parigi borghese, vivono una relazione fatta di equilibrata routine e composta eleganza. Voler sfidare questa condizione è la scossa che può elevare o distruggere il loro rapporto. Trascinati in un vortice di silenzi ed orgoglio, la loro relazione ne riemergerà con confini completamente mutati.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



3 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 17,30

“A GERUSALEMME! A GERUSALEMME!…SEMPRE PEDIBUS CALCANTIBUS, MA ANCHE NAVIBUS NAVIGANTIBUS”.

Viaggio a ritroso dalla Puglia alla Terra Santa sulle tracce di San Pietro con conclusione a Gerusalemme dopo Santiago e Roma delle tres maiores peregrinationes.

Presentazione di un itinerario di pellegrinaggio a Gerusalemme di Beppe Sala – Peeregrinus.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



3 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 21,00

“CAFE DAYS” An Evening With Jeff Buckley

“Cafè Days” era l’appuntamento del lunedì sera al Sin-è di New York, la serata di maggior successo, in cui Jeff Buckley intratteneva gli spettatori davanti ad un caffè con la sua voce unica e la chitarra, ancor prima del suo debutto discografico. Un progetto che nasce dalla passione e dall’amore che abbiamo per un mito che ci accomuna; un percorso musicale che ripercorre le tappe della sua vita, dalla prima apparizione al successo mondiale.

Lo spettacolo è composto da esecuzioni di brani dal vivo e momenti narrativi.

Durante la performance si ripercorrerà la carriera del cantautore statunitense Jeff Buckley: la band suonerà brani tratti principalmente da “GRACE”, il disco d’esordio del cantante, e altre sue composizioni tra le più rappresentative.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



4 gennaio 2018 - Biblioteca Civica ore 16,00

"GIALLO NATALE"

Nicoletta Molinero ci porterà in viaggio tra un genere letterario a volte bistrattato, ma denso di significati e emozioni.



4 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 17,30

“CINEMA AI MONTI” - Proiezione film dalla Cineteca Storica del Museomontagna di Torino

ATTENTATO AL TRANS-AMERICAN EXPRESS - (Runaway! Usa 1973 col. 86' ed. italiana)

di David Lowell Rich, con Ben Johnson, Darleen Carr, Ray Danton, Vera Miles.

Su un treno partito da una stazione invernale sulle Montagne Rocciose, il conducente si rende conto che i freni non funzionano. I passeggeri vengono avvisati del possibile deragliamento o dell'eventuale impatto con la stazione terminale. Presa coscienza della drammatica situazione e dell'incombenza della morte, una coppia divorziata si riavvicina e si rinnamora, mentre una ragazza abbandona l'idea del suicidio amoroso e accetta l'amicizia di un ragazzo reduce dal Vietnam. Ma forse non è detta l’ultima parola…

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



4 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 21,00

“TRILOGY” spettacolo della Compagnia Dam Danza Torino

Giochi d’acqua, Bach, Gaitè Parisienne con il Can Can.

Ingresso € 10,00. Il servizio di prevendita dei biglietti degli spettacoli a pagamento è svolto dall’Ufficio del Turismo – Piazza De Gasperi 1/A. L’acquisto dei biglietti ancora disponibili, potrà essere effettuato anche la sera dello spettacolo presso il Palazzo delle Feste – Piazza Valle Stretta 1 – a partire dalle ore 20,00.



5 gennaio 2018 - Biblioteca Civica ore 16,00

Scatole, portaoggetti, svuota tasche, portamatite, con carte decorate.

Laboratorio per bambini con Francesca De Leo, massimo 20 bambini prenotazione obbligatoria in biblioteca o presso l'Ufficio del Turismo.



5 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 18,00

"UN ABBRACCIO LUNGO UNA VITA"

Presentazione del libro di Luisa Marino.

Saranno presenti insieme all’autrice: Roberta Meo, ex sindaco di Moncalieri (moderatore) e Padre Ottavio Fasano, fondatore di Amses onlus. I proventi del libro saranno interamente devoluti al progetto casa di accoglienza per ragazze madri "Manuela Irgher" in Santa Cruz - Capo Verde.



5 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 21,00

"CHRISTMAS IN JAZZ"

Il concerto propone un viaggio tra le melodie tradizionali natalizie provenienti dalle più svariate aree geografiche, attingendo anche dal repertorio più antico di tradizione orale.

Tali brani sono riarrangiati e rielaborati dal linguaggio jazzistico, che conferisce loro una nuova luce e li rende ancora più accattivanti per il pubblico.

Il concerto viene accompagnato dal racconto della storia legata a ogni brano,

spiegandone le caratteristiche musicali e il contesto geografico e culturale in cui è nato.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



6 gennaio 2018 - Biblioteca Civica ore 16,00

“LEGGERE PER PIACERE”

I giovani lettori condivideranno con Nicoletta Molinero l'ascolto e la lettura emozionale da Dahl a Rodari, dalle vecchie fiabe popolari ai nuovi appassionati autori per l'infanzia.



6 gennaio 2018 - Campo Smith presso il Parco Bimbi dalle ore 10,30

“LA FESTA DELLA BEFANA CON I PONY”

Giri con i pony, distribuzione di caramelle per tutti i bambini.

Organizzazione ASD Equitrek-Silverado.

Evento riservato ai bambini fino ai 7 anni, è consigliata la prenotazione presso l'Ufficio del Turismo.



6 gennaio 2018 - Frazione Rochemolles dalle ore 14,00

“LA FESTA DELLA BEFANA” con merenda, cioccolatini e caramelle per tutti i bambini. Discesa Tirolese dal tetto della Chiesa per tutti i bimbi e le befane!

Organizzazione Vivi Rochemolles.



6 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 21,00

"LES NUAGES ENSEMBLE"

Quattro ragazze che suonano klezmer.

Tutte diplomate in Conservatorio e con una solida formazione classica si divertono a raccontare in musica lo straordinario patrimonio culturale delle popolazioni ebraiche erranti nei secoli attraverso le terre del Centro e dell’Est Europa.

Ad oggi Les Nuages Ensemble sono state applaudite nei più diversi contesti, trovando puntuali apprezzamenti per la loro musica, per la loro immagine. E per la straordinaria capacità comunicativa.

Annarita Crescente - violino; Elisabetta Bosio - contrabbasso; Lucia Marino - clarinetto; Alessandra Osella - fisarmonica.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.