"Beneficenza a 5 Stelle in campagna elettorale, errore o malafede?"

Venerdì 12, nel pieno centro di Torino, sarà presente il Candidato Premier dei 5 Stelle, On. Luigi Di Maio, per il “Restitution day” che vedrà la consegna di circa 100 mila Euro per i volontari piemontesi dell’AIB, iniziativa lodevole niente da dire, peccato che il tutto avvenga a pochi giorni dall’effettivo inizio della campagna elettorale per le Politiche 2018 e che, a presenziare questo evento, ci sia proprio il Candidato Premier che con il Piemonte non ha legami essendo lui campano.



Questo evento “lodevole” perde ogni significato solo per il fatto che abbiano aspettato la campagna elettorale per farlo, se veramente volevano donare con il cuore potevano farlo in silenzio, perché ora è lecito pensare che il Movimento 5 Stelle usi questo per fare campagna elettorale in modo scorretto.



La nostra non è un accusa, i nostri sono solo dubbi legittimi, vogliamo sperare che questo sia solo una leggerezza del movimento e che magari ora, rendendosi conto dell’errore, possa ritornare indietro sui propri passi ed annullare l’evento.