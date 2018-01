I pulmini romeni sulle autostrade piemontesi, una costante realtà

Fanno la spola tra Italia e la Romania, tra il Piemonte e le varie regioni romene, viaggiano da Torino soprattutto verso la regione della Moldova, trasportando cibo e vestiti a prezzi più bassi rispetto ai comuni corrieri.

Questi stessi servizi svolti dai minibus romeni ma anche bulgari e polacchi non sono ovviamente considerati abusivi, in quanto provenienti da Paesi comunitari. L’Europa ha abolito l’obbligo di licenza per la circolazione dei mezzi entro le 3,5 tonnellate. Per circolare sulle autostrade italiane, gli autisti dovrebbero essere iscritti all’albo nazionale degli autotrasportatori.

Per la legge italiana i tanti pulmini provenienti da paesi non europei ( come l’Ucraina, la Russia, ecc) che anche loro ogni settimana fanno su e giù verso i paesi di origine sono invece illegali. La ragione è che gli autisti non hanno la licenza europea per il trasporto né sono iscritti all’albo nazionale dei trasportatori. Quindi: sono abusivi. Una sorta di caso Uber.

A inviare i pacchi carichi di giocattoli, regali e alimenti sono soprattutto le badanti e colf romene(prime per nazionalità a livello numerico in Piemonte), che spesso in patria hanno lasciato figli e parenti. Ma anche le tante associazioni di cittadini romeni molto attive a Torino e in Piemonte, che nei periodi delle feste di Natale spediscono beni di ogni genere in Romania.

I punti di ritrovo per il carico sono in genere le stazioni dei treni e degli autobus. A Torino un’associazione di cittadini romeni ha addirittura affittato un parcheggio per la consegna dei pacchi. Ma i pulmini arrivano in tutta la provincia di Torino, nelle campagne, nei comuni di montagna, spingendosi anche nel cuneese e verso la Liguria. La raccolta avviene soprattutto nel fine settimana, domenica inclusa, che è spesso l’unico giorno libero per le badanti. Dalle città italiane i pulmini viaggiano verso la Romania, raggiungendo anche i piccoli villaggi dove tanti hanno almeno un amico, una madre o un padre immigrato in Italia. A volte, insieme a quaderni, giocattoli e pacchi di biscotti, trovano posto anche tre o quattro passeggeri. Il viaggio dura molte ore, il costo del biglietto è di circa 80-100 euro anche se i viaggi in aereo a volte costano meno.

I pulmini non rappresentano l’unico mezzo di connessione tra i romeni in Italia e i parenti rimasti a casa, ma senza questo servizio, la vita delle famiglie divise sarebbe più difficile, visto che i costi delle poste italiane sono molte volte superiori. I furgoncini che partono dalla Romania offrono trasporti per 1 euro al chilo. Per un pacco di 30 chili si spende intorno ai 30 euro. In alternativa si dovrebbe pagare più di 300 euro con le poste italiane, la spedizione di pasta e vestiti usati, raccolti gratuitamente da un’associazione o comprati al mercato, allora non avrebbe più senso. Per ogni viaggio di andata e ritorno, il guadagno per l’autista è di alcune centinaia di euro. Non parliamo di cifre esorbitanti ma per chi vive in Romania e non riesce a trovare un lavoro sono comunque buoni guadagni. Ecco perché, nonostante tutto, molte persone comunque continuano utilizzare questo servizio.