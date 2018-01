Pomaretto ambasciatore nel mondo al concorso "Communities in bloom"

Nel 2018 sarà Pomaretto, piccolo borgo in Val Chisone, all'imbocco della Val Germanasca in Provincia di Torino, a rappresentare l'Italia al Concorso "Communities in Bloom", la competizione mondiale dei Comuni fioriti.



Il Comune di Pomaretto ha partecipato fin dal 2010 al Concorso Nazionale "Comuni Fioriti", promosso dall'Associazione Asproflor - con il patrocinio e il supporto organizzativo di Uncem - che vede la presenza di oltre 150 Comuni italiani, crescendo ogni anno e raggiungendo nel 2016 il premio dei quattro fiori e primo Ente classificato nella categoria dei piccoli Comuni. Nel 2017 Pomaretto è stato candidato con il Comune di Faedo del Trentino al Concorso "Entente Florale Europe" ricevendo la medaglia d'argento. Nel 2018 è stato candidato a rappresentare l'Italia al prestigiosco Concorso mondiale "Communities in Bloom". In questi anni ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: nel 2011 "Premio Casa Fiorita", nel 2017 "Premio Pollice Verde" al dipendente Comunale.



"Il 2018 sarà un anno impegnativo per presentare il nostro Comune al meglio - spiega il Sindaco Danilo Breusa - mantenendo lo spirito che ci ha contraddistinto finora: il coinvolgimento della cittadinanza, dedicando impegno da parte dell'Amministrazione senza disperdere risorse finanziarie". L'evento principale si svolgerà nella giornata di domenica 1° luglio con "Pomaretto a colori... camminando e mangiando nei suoi Borghi". "In quei giorni - sottolinea il primo cittadino - ci sarà la visita della giuria per visionare e giudicare la realtà pomarina". Massimo il supporto da parte di Uncem: "Pomaretto ha bisogno del sostegno dell'intera valle, della sua Unione montana, della Regione Piemonte - spiega Marco Bussone, vicepresidente Uncem Piemonte - Lavoreremo con loro affinché il borgo possa raggiungere un grande risultato nella competizione. Nei prossimi giorni presenteremo la candidatura al Presidente Chiamparino e all'Assessore regionale al Turismo Antonella Parigi, oltre che agli Assessori Valmaggia e Ferrero, che conoscono bene il concorso Comuni fioriti". Per Asproflor, che promuove il concorso italiano, a sostenere Pomaretto ci sono il presidente Renzo Marconi e i vicepresidenti Sergio Ferraro e Franco Colombano.



"Communities in Bloom" è un'organizzazione canadese no-profit impegnata a promuovere orgoglio civico, responsabilità ambientale e bellezza attraverso il coinvolgimento delle comunità, con particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi verdi. "People, plants and pride…growing together" è lo slogan dell’associazione che cattura l'essenza del programma.



"La partecipazione al concorso - aggiunge Danilo Breusa - genera orgoglio, senso di comunità e di realizzazione. Per questi motivi risulta essere un’iniziativa in cui tutti vincono, sia in termini di promozione, sia in termini economici e di sviluppo". "Considerando la veloce crescita dei fenomeni legati al cambiamento climatico e le preoccupazioni che da essi derivano - aggiunge Renzo Marconi, presidente dell'Associazione Produttori florovivaisti che ha ideato i "Comuni fioriti" in Italia - le comunità coinvolte in Communities in Bloom possono essere orgogliose dei loro sforzi, che forniscono soluzioni ambientali reali e significativa, a beneficio di tutta la società". "Stiamo già lavorando - conclude Breusa - con tutte le Associazioni, con tutti i cittadini. Ci faremo trovare pronti. E la bellezza di Pomaretto farà bene alla giuria, ma soprattutto ai concittadini".