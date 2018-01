Fermato a un posto di blocco dopo aver causato un incidente, ubriaco aggredisce gli agenti della municipale

Due Agenti della Polizia Municipale Torino sono finiti in ospedale per un aggressione da parte di un automobilista ubriaco. E' successo ieri sera: poco prima delle 22 la pattuglia “Pozzo Strada 11” ha fermato una Fiat Punto in corso Grosseto angolo via Chiesa della Salute.



Alla richiesta dei documenti, dopo essere fuggito da un incidente avvenuto a San Maurizio Canavese e inseguito dalla controparte, il conducente, sottoposto a pre-test per alcol con esito positivo, ha dato in escandescenze e ha aggredito gli Agenti che richiedevano assistenza alla Centrale Operativa. Giungevano subito sul posto altre pattuglie e l’uomo, un 36enne italiano, veniva bloccato e accompagnato al Comando di via Bologna 74. Il fermato rifiutava di sottoporsi alla prova dell’etilometro.



Gli agenti infortunati hanno riportato entrambi lesioni ritenute guaribili in giorni 7 dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco. Il fermato, in stato di arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sarà accompagnato presso le camere di sicurezza di un Commissariato della Polizia di Stato, in attesa del processo per direttissima. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo.