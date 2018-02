Ancora cassa alla Maserati di Grugliasco: lavoratori a casa dal 26 febbraio al 9 marzo

Ancora cassa integrazione allo stabilimento di Grugliasco della Maserati. E' quanto è emerso dall'incontro che ieri sera le Rsa hanno avuto con la Direzione aziendale, che ha comunicato la chiusura totale dello stabilimento per altri 10 giorni, dal 26 febbraio al 9 marzo. Niente lavoro per tutti i 1.683 lavoratori.

Una doccia fredda che arriva dopo la cassa già annunciata dal 26 gennaio al 2 febbraio e dal 12 al 16 febbraio.



«L’utilizzo della cassa integrazione alla Maserati di Grugliasco è diventata strutturale, ormai si lavora ciclicamente per una settimana e poi per due settimane si utilizza la cassa integrazione - dichiarano Federico Bellono Segretario generale della FIOM-CGIL di Torino e Edi Lazzi, responsabile per la Fiom Cgil della Maserati -. La situazione è già a livelli di massima allerta e il trend negativo non si arresta. Si parla di ripresa economica, ma continuano ad esserci migliaia di lavoratori in cassa integrazione o che perdono il posto perché licenziati. Per la Fiom Cgil non c’è nessuna ripresa fintantoché perdurerà questa situazione. Infine siamo in attesa che il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e la Sindaca di Torino convochino la riunione con tutte le organizzazioni sindacali, riunione che deve essere fatta in tempi stretti perché ogni giorno che passa la situazione peggiora».