La libreria Genesi rischia di chiudere, Regione Piemonte e Atc vengono in aiuto

In corso Molise 84, al piano terra di un palazzo che fino a qualche anno fa

nemmeno esisteva, la libreria non è riuscita a conquistare una clientela sufficiente per garantirsi la sopravvivenza. Buona parte degli acquisti arriva dalle parrocchie, ma i residenti che varcano la soglia della Genesi sono davvero troppo pochi. Camboni così ha deciso di gettare la spugna, ma in extremis ha trovato la solidarietà delle istituzioni, che potrebbe trasformarsi in un sostegno concreto.



Questa mattina, infatti, l'assessore regionale alla cultura, Antonella Parigi, ha fatto visita a Camboni, insieme a Nadia Conticelli, consigliera regionale ed ex presidente della Circoscrizione 6. L'intento era quello di far sentire la vicinanza della Regione a questo tipo di attività, soprattutto per via della sua collocazione, quella "periferia" che tante volte viene nominata da diverse parti

politiche. L'idea, quindi, è quella di inserire nella prossima legge di bilancio, che sarà approvata tra circa due mesi, un bando a sostegno delle attività culturali nelle zone periferiche della città (nell'ambito della Legge 58). Questo è un primo passo.



A portare il proprio sostegno c'era anche Paola Bragantini, parlamentare ed ex presidente della Circoscrizione 5. Ma la libreria ha incassato anche il supporto dell'attuale presidente della 5, Marco Novello, che ha assicurato il coinvolgimento della libreria nelle attività culturali della Circoscrizione ipotizzando anche una collocazione nuova, che favorisca il passaggio di clienti. L'attuale posizione, quasi all'angolo con corso Grosseto e corso Ferrara, di certo non è vicino al cuore della zona, che ha i propri luoghi di

ritrovo tra piazza Montale e il mercato coperto di via delle Verbene, dove peraltro esistono dei locali sfitti.