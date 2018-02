Coldiretti: il dolce di Carnevale celebra l'eccellenza "made in Piemonte"

Storico ritorno della cucina fatta in casa per 4 famiglie su 10 che riscoprono le specialità tradizionali soprattutto durante le feste. Nella settimana di Carnevale, da un’analisi di Coldiretti, vengono consumati circa 12 milioni di chili di dolci tipici. Il 41% delle famiglie preferisce prepararli in casa per vivere anche momenti di aggregazione.



Nel clou del periodo carnevalesco che si concluderà con martedì grasso, in Piemonte sono diversi i dolci tipici della tradizione: dai friciò fritti e ripieni di uvetta e pezzetti di mela alle bugie che, fritte o al forno, possono anche essere farcite alla marmellata. Altro dolce sono le bignole, palline di pasta fritta ripiene al cioccolato o alla crema. Proprio tipica di Torino, invece, è la caramella gianduja, piatta e larga, composta in prevalenza da zucchero e sciroppo di glucosio, al gusto di arancia, fragola, pera e limone, dalla forma quasi rotonda è contenuta in un incarto esagonale su cui è raffigurata la maschera torinese, Gianduja. Infine la Tirà che è un’antica ricetta di un dolce in uso nelle campagne piemontesi, gustoso a base di farina, uvetta ed uova.



Tutti questi dolci vengono prepararti con ingredienti semplici come farina, zucchero, burro, miele e uova. Di queste ultime il Piemonte è la quarta regione per produzione con circa 100 aziende addette che con alta professionalità soddisfano il rapporto interno produzione/consumo. Coldiretti Piemonte consiglia l’acquisto degli ingredienti per la preparazione dei dolci presso i mercati di Campagna Amica, diffusi in tutte le province della regione, per aver la sicurezza di trovare prodotti freschi e genuini, di cui è possibile tracciare la provenienza. Consultare il sito www.campagnamica.it per conoscere l'elenco dei mercati in Piemonte.