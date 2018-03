Giornata di musica e giovani talenti a Cuneo grazie al Soroptimist Club

Grande appuntamento con la musica e il talento giovanile domani, 11 marzo, a Cuneo in Sala San Giovanni a partire dalle 16.

In collaborazione con International Soroptimist Club Cuneo, infatti, si terrà il concerto delle vincitrici del Concorso Giovani Talenti della musica, organizzato proprio da Soroptimist International.

Sul palco si esibiranno Ilaria Paolicelli (Basilicata, 15 anni), che suonerà la marimba accompagnata al pianoforte da Antonella Palmisano e Fernanda Damiano (Lombardia, 22 anni), che terrà la sua esibizione al pianoforte.



Ilaria Paolicelli è nata a Matera dove frequenta il 7° anno di corso in Percussioni al Conservatorio E. R. Duni, sotto la guida del Maestro Giovanni Tamborrino. Nonostante la sua giovane età, ha già maturato numerose esperienze artistiche: a soli 5 anni, partecipa allo Zecchino d’Oro poi, nel 2010, alla trasmissione Io Canto su Canale 5 e all’Opera Exit Mundi di Giovanni Tamborrino al Teatro Petruzzelli di Bari.

Nel 2012, come componente del Piccolo Coro di Milano, interviene alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico al Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Nel 2014, si aggiudica il 1° premio Assoluto, in qualità di marimbista, nonchè il premio speciale Piccoli talenti e quello del pubblico, nel 14° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale indetto dall’associazione LAMS di Matera; conquista il 1° premio Assoluto nella X edizione del Concorso nazionale Premio Musica Italia a Barletta, nella IV edizione del Concorso di esecuzione Musicale Terra delle Gravine a Ginosa e nella prima edizione del Concorso internazionale di Esecuzione Musicale Domenico Savino a Grottaglie.

Nel 2015, partecipa alla prova finale nazionale del XI premio delle arti intitolato a Claudio Abbado all’Auditorium di Cagliari e segue master classes con il M° Guido Facchin e con il M° Cristiano Serino. Il 10 dicembre 2016, prende parte, in qualità di marimbista dell’ Orchestra Lucana, all’Oratorio Mariano Nigra sum, sed formosa del M° Damiano D’Ambrosio, nella Cattedrale di Matera.

Risultata prima classificata alla decima edizione del Concorso Nazionale Giovani Talenti della musica Alda Rossi da Rios, indetto dal Soroptimist International club ad Alessandria, nell’aprile 2017. Il 14 maggio 2017, vince il primo premio tra i solisti nella XVII edizione del Concorso per giovani musicisti Rosa Ponselle organizzato dall’associazione LAMS di Matera. Nella stessa occasione, conquista il premio del pubblico, il premio come migliore artista lucano e il premio della stampa.



Fernanda Damiano, nata a Taranto, si è diplomata a 17 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio Piccinni di Bari. Ha conseguito il diploma accademico di II livello all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vittadini” di Pavia con il Maestro Roberto Paruzzo con 110 e lode e menzione. Attualmente studia all’Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro di Imola con il M° Enrico Pace ed il M° Riccardo Risaliti e con il M° Roberto Paruzzo a Pavia dove, dal 2017, è docente di pianoforte nei corsi pre-accademici dell’ Istituto Musicale Vittadini.

Dopo il suo primo recital solistico a soli 8 anni, ha debuttato con il Concerto in re maggiore di Haydn al Teatro Impero di Trani a 10 anni. Da solista e con l’orchestra, si è esibita all’Emilia Romagna Festival, al Festival di Karditsa in Grecia, al Circolo della Musica di Bologna, nella Sala della Musica di Ferrara e alla Marfisa d’Este per il Circolo Frescobaldi, a Villa Puccini per gli Amici della Musica di Pistoia, all’Università Popolare di Milano, all’Accademia Tibor Varga a Sion, a Palazzo Valentini a Roma, a Palazzo Albrizzi e Palazzo Cavagnis di Venezia per l’Associazione Culturale Italo - Tedesca, all’Auditorium Monteverdi del Conservatorio di Mantova, per il Rotary Club e l’Associazione Etruria Classica a Piombino, nel Museo Archeologico di Napoli, al Teatro Kursaal di Bari, al Teatro Remigio Paone di Formia, al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta, per l’Associazione Amici del Festival al Forte Inglese di Portoferraio, per i Lyons Club e Rotary Club di Trani, in sostegno della Onlus Stop Tubercolosi Italia a Pavia, a Palazzo Galeota e nel Salone degli Specchi di Taranto.

Ha eseguito inoltre il Concerto KV488 di Mozart nella Cattedrale di Trani, il Concerto op. 54 di Schumann con l'orchestra di Bacau diretta da Ovidiu Balan, il Concierto folklorico per pianoforte ed archi di John Carmichael con l’Orchestra della Magna Grecia e il Divertimento brillante per pianoforte e archi sui temi della “Sonnambula” di V. Bellini di M. Glinka nel Teatro Fraschini di Pavia diretta dal M° Andrea Dindo.

E’ risultata vincitrice del Premio di Esecuzione pianistica Gioiella Giannoni di Piombino, del Concorso Città di Cesenatico, della Coppa Pianisti d’Italia di Osimo, del Concorso Internazionale Andrea Baldi e Fortini di Bologna, del Concorso Città di Albenga, della Rassegna F. Mendelsshon di Alassio e nei Concorsi Giulio Rospigliosi a Lamporecchio, Città di San Donà di Piave, Diapason d’oro a Pordenone, Vietri sul Mare, Note sul mare ad Ischia, Gianluca Campochiaro a Pedara, Benedetto Albanese a Caccamo, Luigi Denza a Castellammare di Stabia, Pietro Argento a Gioia del Colle, Città di Barletta, Igor Strawinsky di Bari, Città del barocco di Lecce.

Ha ricevuto numerosi premi speciali tra i quali il Premio Chopin al Concorso internazionale Città di San Gemini, il Premio Elena Boselli al Muzio Clementi di Lastra a Signa, il Premio Sarro a Trani. Ha vinto il Premio speciale Romanelli per la migliore esecuzione di un brano romantico, la Medaglia d'Argento per la Lombardia alle finali del Concorso indetto dal SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB ed il secondo premio al César Franck di Bruxelles.



La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e con il contributo della Fondazione CRC.

Ingresso a 5 euro, biglietteria aperta un’ora prima del concerto in via Roma 4.

Info Promocuneo - Tel. 0171.698388 - 333.4984128, e-mail: promocuneo@tin.it