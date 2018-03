Carmagnola si prepara a festeggiare i 30 anni di Ortoflora e natura

Nella cornice del Parco della Cascina Vigna di Caramagnola, sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 si svolge la 30^ edizione di “Ortoflora & Natura”, mostra mercato regionale tra le più importanti in Piemonte per ciò che riguarda le produzioni del settore florovivaistico ed orticolo e del settore delle attrezzature ed arredi da orto e da giardino. La ricerca degli espositori e l’organizzazione dell’evento sono a cura dell’l’Ufficio Manifestazioni del Comune di Carmagnola che gestisce il tutto in collaborazione con la Pro Loco.



In occasione del trentesimo anniversario, le proposte ed il programma della manifestazione offrono delle grandi novità come l’allestimento di un grandioso Giardino all’Italiana d’ispirazione rinascimentale di circa 1500 metri quadrati, progettato dal professore Costantino Ciccone dell’istituto Agrario di Carmagnola, che al termine della manifestazione verrà smantellato ed il cui materiale verrà riutilizzato per implementare ed abbellire il verde pubblico della città e del parco Cascina Vigna.

Per la prima volta l’ingresso sarà gratuito per festeggiare il trentesimo anniversario e per permettere a più visitatori possibili di vedere il Giardino all’italiana che si comporrà di 8 parterre simmetrici: primo e secondo - parterre delle fontane e degli agrumi; terzo e quarto – Parterre dei percolati, dei glicini e dei fiori; quinto e sesto – parterre delle sculture, delle fontane ed insalate colorate; settimo e ottavo – parterre dei gazebo arredati e dei fiori.



Il Giardino conterrà tantissimi fiori, tra i quali 4000 viole del pensiero, insalate colorate verdi e rosse, limoni e glicini, fontane e statue per il cui allestimento vengono utilizzati oltre 50 metri cubi di terriccio.



In un’area espositiva totale di 25.000 metri quadri che ha accolto circa 25.000 visitatori nelle ultime due edizioni, vengono proposti anche laboratori florovivaistici per adulti e bambini, street food, la tradizionale degustazione del ravanin e del porro, spettacoli per bambini, uno spettacolo di ballo liscio con l’Orchestra La Bersagliera domenica alle ore 15:30, visite all’Incubatoio Ittico e al Museo Civico di Storia Naturale nel quale viene allestita anche la mostra fotografica “Ai margini del prato...ai bordi del ruscello” con particolari di fiori, foglie, animali e acqua colti dall'obiettivo di Valentina Mangini, naturalista e guardiaparco della Alpi Cozie.

Inoltre, altra novità dell’edizione, nel cortile della cascina viene allestita una “Piazza delle Erbe” con fiori e prodotti derivati, spezie e distillati.



Quest’anno la mostra sarà anche un pò internazionale con un’azienda proveniente dal Portogallo in un totale di 120 espositori che dall’Italia provengono da Piemonte, Liguria, Toscana e Sicilia portando piante verdi e da fiori, sementi e piantine, erbe aromatiche, fiori di montagna, tappeti verdi, arredi da parco e giardino, attrezzature ed impiantistica per orti e giardini, impiantistica e arredo per verde urbano, alimenti naturali e letteratura sull’ambiente.



Nella due giorni si svolge anche la 39^ Mostra Provinciale dei bovini di razza Frisona italiana in piazza Italia a Carmagnola, grande manifestazione fieristica-zootecnica con tori e vacche che si sfideranno in una kermesse espositiva > informazioni in www.comune.carmagnola.to.it