Chivasso, entra da Hobby Market e si porta via il registratore di cassa

Un furto oppure un dispetto? E’ quello che si chiede dalla sabato scorso Gianni Actis, titolare del noto negozio di giocattoli Hobby Market, in via del Collegio, a pochi passi dall’area pedonale del centro storico. Sabato sera, probabilmente poco dopo le 21.30, qualcuno, munito di attrezzi pesante, ha aperto la porta del negozio, è entrato ed ha portato via…il registratore di cassa. “Mi viene difficile pensare che un ladro si porti via solo quello – ha detto il Titolare che da poche settimane fa parte del nuovo direttivo Ascom-: c’erano i computer in bella mostra e anche il cassetto dove comunque tengo sempre un po’ di moneta”. Forse il malvivente pensava di trovare l’incasso della giornata, fatto sta che non ha degnato di uno sguardo il contenuto del negozio, giocattoli di grande valore e delle migliori marche, un bottino ideale e un sogno per qualsiasi bambino: le ultime novità Lego, i personaggi di tutti i cartoons più in voga, da Blaze ai Super Pigiamini, passando per gli Avangers, Barbie e bambole di ogni sorta per le bambine. Il danno complessivo, con la porta che andrà aggiustata e rinforzata e la sostituzione del registratore di cassa, si aggira intorno al migliaio di euro, senza contare il disagio per le varie denunce e il fatto di dover lavorare per alcune giornate con il blocchetto di ricevute.