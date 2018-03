Libero scambio, adesso spunta l'ipotesi di spostarlo a Mirafiori

Atmosfera tesa al Cortile del Maglio, durante l’assemblea che si è tenuta ieri sera, 19 marzo, tra i venditori del mercato di libero scambio, i rappresentanti di ViviBalon e l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Torino, Marco Giusta. Il tema è lo spostamento del mercato, intenzione più volte confermata dall’amministrazione comunale. C’è una nuova area, si tratta di un’ipotesi che il Comune intende vagliare ma che non avrebbe ancora confermato: Mirafiori.

“Vorremmo aprire un nuovo spazio a Torino Sud – ha spiegato Giusta, parlando davanti a un centinaio di persone – all’interno di un’area da 80.000 mq, di cui 15 o 20.000 verrebbero destinati al mercato”. Ma la risposta dei venditori, tra animi tesi e rabbia, è quella di non voler lasciare Borgo Dora, Canale dei Molassi in particolare, principalmente per due motivi. Il primo è la clientela. Secondo i venditori, gran parte dei clienti non si sposterebbe mai a Mirafiori, causando quindi perdite economiche agli operatori. La seconda è una ragione storica: il mercato è nato a Borgo Dora e non vuole andarsene.

“Il mercato – ha proseguito Giusta – deve svilupparsi come zona ambientale a rifiuti zero. Le 70 tonnellate di materiale raccolto ogni settimana devono entrare in ciclo di merci per la raccolta differenziata”. Sulla prospettiva ci sarebbe la disponibilità dell’assessore all’ambiente, Alberto Unia.

“Vogliamo investire all’interno dell’attività – ha aggiunto Giusta – per interrompere la narrazione negativa di questa realtà. Potrebbe diventare il più grande mercato della riparazione dei beni di tutto il Nord Ovest”.

L’altro tema è la legge regionale sui mercati che impone il limite, per ogni operatore, a 18 partecipazioni all’anno. Un punto che Giusta ha in agenda, perché l’intento è fare in modo che questo limite non riguardi le aree di libero scambio. Ma su questo la palla passa al Consiglio regionale.

“Perché ci volete spostare?”. È questa, tuttavia, la domanda posta a più riprese dai venditori all’assessore. “Perché noi sì e gli altri no?”. E gli “altri” sono, in questo caso, i commercianti del Balon.

“Quello è un mercatino tematico – ha replicato Giusta –, voi siete un mercato di libero scambio, dal punto di vista amministrativo è differente”. “Su Mirafiori – ha poi specificato – si potrebbe costruire una realtà che duri tutta la settimana”.

“Ho capito il vostro messaggio – ha concluso Giusta –, per voi Mirafiori è un problema per i collegamenti e per la distanza da questo luogo storico. Ma qualunque decisione verrà presa tornerò qui a raccontarvela”. Al momento, quindi, i tempi non sono ancora maturi per lo spostamento, ma Giusta ha assicurato che sarà messo in piedi un percorso condiviso di cui discuterà anche con gli altri assessorati.