Imprese sociali: là dove non arriva lo Stato, Torino mette in gioco le sue energie migliori

A Torino c'è un terzo settore che ha gambe sempre più forti e numeri sempre più rilevanti, all'interno del tessuto economico locale.

Una "zona" poco esplorata, rispetto a quelle più tradizionali e note, ma che sta mostrando in questi ultimi anni una vivacità importante, che si affianca a quello che è uno spirito "doppio" che sta in maniera profonda nel suo dna: da un lato la capacità di stare sul mercato (anche se il fare business non è l'obiettivo primario), dall'altro l'impatto sulla società, con risposte a necessità e istanze che spesso non trovano ascolto sufficiente altrove, a cominciare dallo Stato.

E' questo, in sintesi, l'identikit di un comparto che è stato fotografato dall'Ufficio studi della Camera di Commercio di Torino e che comprende, in diverse forme, cooperative, terzo settore, start up di innovazione sociale, associazioni di volontariato e così via. “Il nostro è un territorio estremamente ricco nel terzo settore: parliamo di 400 cooperative sociali, 87 imprese sociali, una cinquantina di realtà ibride, solo in ambito imprenditoriale, senza contare le più di 1.100 associazioni di volontariato e le 244 associazioni di promozione sociale – spiega Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di commercio di Torino – è da oltre 15 anni che l’ente camerale ha scelto di occuparsi imprenditorialità sociale, ritenendola una risorsa importante per questo territorio, in grado di creare occupazione, sviluppo e inclusione".

"Con il nostro Comitato, tuttavia, non ci limitiamo a fotografare l’esistente, ma ci proponiamo per orientare la nascita di nuove attività, con servizi di preincubazione, formazione sulla misurazione dell’impatto sociale e supporto nella ricerca di strumenti finanziari innovativi, anche nell’ambito della nuova piattaforma Torino Social Impact”.



Come dichiara Mario Calderini, presidente del Comitato imprenditorialità sociale della Camera di commercio di Torino: “È in atto una trasformazione globale e profonda, nei modelli imprenditoriali, nel terzo settore come nel profit, e sui mercati finanziari. Il segno di questa trasformazione è la ricerca, intenzionale, di un impatto sociale misurabile da affiancare agli obiettivi di creazione di valore economico".

"Nell’area metropolitana di Torino - aggiunge - esistono molti degli ingredienti necessari a intercettare questa trasformazione e trasformarla in una credibile ipotesi di sviluppo locale. Si tratta di includere nel perimetro delle politiche di sviluppo locale una nuova generazione di innovatori, imprese ed investitori finanziari che, con modelli inclusivi e partecipativi sappiano sfruttare le nuove opportunità tecnologiche, coniugando la capacità di produrre intenzionalmente impatti sociali positivi con la sostenibilità e la redditività economica e finanziaria delle loro iniziative. In una parola, mettendo la contaminazione tra impresa sociale, tecnologia e scienza al centro di un progetto che renda Torino uno dei migliori posti al mondo nei quali fare impresa e investire per l’impatto sociale”.



Numeri alla mano, l’ecosistema a impatto sociale torinese arriva a contare circa 1.900 realtà organizzative, il 47% di quelle regionali. La quasi totalità è rappresentata da forme imprenditoriali (399 cooperative e 87 imprese sociali) e non imprenditoriali (244 associazioni di promozione sociale e 1.130 di volontariato), cui si aggiungono realtà profit, che non appartengono al “Terzo Settore” come comunemente definito, ma che presentano forme di responsabilità sociale d’impresa, da poter essere considerate a tutti gli effetti imprese ad impatto sociale. Esistono poi anche altre forme di imprenditorialità ibride, come le 38 Start Up Innovative a Vocazione Sociale.

Le potenzialità di ampliamento di questo bacino dell’imprenditorialità a impatto sociale sono però ancora enormi: il traghettamento del mondo “for profit” verso modelli “ibridi” giuridicamente definiti può orientarsi anche verso quelle imprese, circa 700 nel territorio torinese, che già dichiarano di svolgere o progettare azioni di CSR (Corporate Social Responsibility) aziendale.



Ma quali fattori possono stimolare la progettualità imprenditoriale e promuovere così impatto e innovazione sociale? Soprattutto l’emergere di nuovi bisogni sociali: un elemento che interviene in parallelo con l’identificazione di nuove esigenze di mercato anche in seguito all’arretramento del welfare pubblico. Insomma: si va a operare dove lo Stato non arriva più.

Strategico appare sviluppare partnerhip tra gli attori presenti sul territorio, che si affiancano al ruolo di soggetti “intermedi” con funzioni di aggregazione (centrali cooperative e consorzi, ma anche fondazioni e associazioni di categoria).



Non mancano gli ostacoli: burocrazia, debolezza del mercato di riferimento o carenza di risorse finanziarie. Per ora in tanti seguono ancora strategie "tradizionali" di approvvigionamento di soldi, mentre appare limitata la capacità di fare ricorso a strumenti moderni come il fundraising e alla finanza innovativa.



A livello di territorio, è operativo da tempo il Comitato per l’imprenditorialità sociale della Camera di commercio di Torino, che oltre alla mappatura del settore rappresenta, all’interno della piattaforma partecipativa Torino Social Impact, un punto di primo ascolto (scouting e preincubazione) per la progettualità sociale di piccola scala (www.to.camcom.it/impresasociale).