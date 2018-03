Silver Point a Mirafiori Sud, nuovo servizio di domiciliarità leggera per anziani e persone fragili

C’è un luogo, nella periferia a sud di Torino, che racchiude un nucleo sempre più articolato di realtà associative dedicate alle esigenze della popolazione più bisognosa. Si tratta dell’agglomerato di edifici che sorge intorno alla parrocchia San Luca, in via Negarville, dove, già luogo di incontro per gli anziani del quartiere, è in crescita un centro socioassistenziale polifunzionale, che vede collaborare varie realtà con competenze differenti. Proprio qui, a partire da lunedì prossimo, prenderà avvio l’attività del Silver Point, un nuovo punto d’ascolto, informazione e servizi per anziani e famiglie, gestito dalla Cooperativa sociale Solidarietà.

Oltre trent’anni di esperienza per i servizi alla persone, tra assistenza domiciliare e attività di cura nelle strutture residenziali: la cooperativa opera sul territorio torinese – e in diversi comuni della provincia – portando avanti una missione di impegno sociale rivolta in modo capillare alle persone in difficoltà. Il progetto che si insedierà a Mirafiori Sud è frutto del contributo erogato dalla Compagnia di San Paolo per il bando “InTreCCCi 2017”, e vuole essere un servizio capace di superare la frammentazione degli interventi sul tessuto sociale, prevenendo i casi di solitudine e isolamento.

Presentato in Circoscrizione 2 dal coordinatore ai servizi sociali Vincenzo Camarda, il Silver Point si configura come un centro di coordinamento e promozione degli interventi di tutti i soggetti aderenti, oltre che vero e proprio punto di snodo delle azioni di prossimità messe in atto dagli operatori. Itineranti a tutti gli effetti, saranno proprio loro a doversi muoversi per il quartiere allacciando legami con i residenti e rilevando le situazioni più critiche. Perché per effettuare al meglio un servizio di assistenza domiciliare, il primo passo è far accettare l’aiuto offerto o predisporre le persone a richiederlo.

Il punto informativo sarà aperto al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. Sarà presenziato dalla presenza di un Oss esperto affiancato a un tirocinante, insieme con un infermiere di comunità dell’Asl.

Il territorio in cui gli operatori saranno attivi è il quadrilatero compreso tra le via Roveda, Quarello, Faccioli e Plava. Tra le tante attività pianificate nel progetto, anche i servizi di piccola manutenzione edilizia a domicilio, facilitazione all’uso del servizio sanitario, cicli di incontri formativi, animazione estiva.

Il tutto con l’obiettivo di far vivere bene le persone nel luogo che meglio conoscono al mondo: la propria casa.

Per informazioni:

Cooperativa Solidarietà

via Negarville 14 - 011 5712832