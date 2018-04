Nosiglia: "Di fronte al dramma di Beauty e alla mancanza di accoglienza da parte di alcuni, sono orgoglioso di quanto ha fatto Torino" (FOTO)

E' l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, a officiare questa mattina i funerali di Beauty, la migrante respinta dalla gendarmeria francese al confine con Bardonecchia la settimana scorsa, che è riuscita lo stesso, pur malata, ad arrivare poi a Torino, dove ha dato alla luce il suo bambino, prima di morire.

Nella sua omelia, Mons. Nosiglia ha parlato di amore, fede e carità, partendo dalla parole del Vangelo per arrivare alla realtà di oggi. "l nostro cuore è umanamente turbato di fronte alla sofferenza e alla morte che hanno colpito Beauty. In queste circostanze, ci accorgiamo quanto le parole di conforto, di solidarietà e di viva partecipazione che possiamo esprimere sono ben povera cosa di fronte al suo profondo dolore. Solo la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio possono infondere consolazione e dare forza alla fede nella risurrezione del Signore. Chiunque spende la vita per Lui e per gli altri non la perde, ma l’acquista per la vita eterna. Beauty ha sacrificato se stessa per donare la vita al suo bambino e questo è il sacrificio più grande che prova il suo amore: dice infatti il Signore che non c’è maggior amore di quello di chi dà la vita per il suo prossimo".

"Siamo certi che, nel disegno di Dio, ciò che appare per noi totalmente negativo, può diventare fonte di bene. Come dalla morte di Cristo nasce la vita per tutti; dalla sua sofferenza nasce l’amore che salva; dall’abbandono nelle mani del Padre nasce la comunione e l’unità, così dall’intensa sofferenza e dalla morte di Beauty nasceranno frutti abbondanti per il suo bambino e suo marito".

"Queste considerazioni, che derivano dalla Parola di Dio, non possono farci dimenticare quanto è successo a Beauty e di conseguenza al suo bambino. Il suo dramma ci richiama a un mondo di valori fondamentali che non possiamo e non vogliamo dimenticare: l’accoglienza della vita, l’accoglienza di chi bussa alla nostra porta in cerca di aiuto. Purtroppo, nel nostro mondo, che ci piace pensare civile e progredito, quel che manca spesso è proprio l’attenzione ad ogni singola persona, alle sue concrete necessità, per cui va accolta e giudicata a partire da questo valore umano e civile, prima che dall’osservanza scrupolosa delle norme. Dice il Signore che il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato: significa che la legge è fatta per l’uomo e non l’uomo per la legge".

"La mancanza, poi, di una politica europea che assicuri una stretta collaborazione tra le nazioni confinanti e scelte conseguenti, per l’accoglienza e la libera circolazione degli immigrati e rifugiati, rendono ancora più dolorosa la loro sorte. Ma la gara di prossimità e di affetto e anche di disponibilità concrete a rispondere alle necessità di Beauty e di Destiny e del loro bambino, da parte delle Istituzioni, del Sant’Anna, della Diocesi, dell’Opera Barolo e di diverse realtà civili e religiose, di semplici cittadini e fedeli che hanno circondato questa famiglia, mi conforta: sono orgoglioso di Torino e della sua gente, perché hanno dimostrato quanto siano importanti e concrete l’umanità e la solidarietà civile, religiosa e sociale che li animano".

"Mentre preghiamo per Beauty, perché il Signore l’accolga nel suo Regno di pace e di vita per sempre, chiediamo che il suo bambino Israel possa riconoscere un giorno quale sacrificio ha compiuto sua madre, per assicurargli comunque la vita. E che il piccolo e suo padre possano essere accolti come fratelli e come cittadini nella nostra comunità e abbiano tutto il sostegno necessario alla loro vita e al loro futuro".

A margine della cerimonia, ha parlato l'assessore comunale al Welfare Sonia Schellino: "Torino è una città che sa accogliere, non lasciamo da sole le persone. Serve che in Europa tutti gli stati collaborino in maniera coordinata, noi facciamo quello che possiamo con le risorse che abbiamona disposizione".