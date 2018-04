A Torino mille nuovi alberi in città

A Torino fervono da metà febbraio i lavori della messa a dimora di centinaia di alberi. La Città, espletate le procedure d’appalto, ha dato il via alle operazioni non appena la coda del lungo e freddo inverno di quest’anno ha reso il terreno adatto a ospitare le nuove piante.

Si tratta da un lato, di alcune centinaia di alberi rimasti ancora da mettere a dimora dei 1200 previsti dal piano piantamenti lanciato alla fine del 2015, con un investimento di 600mila euro; dall’altro lato, delle messe a dimora previste dal progetto AxTO, azione 1.18, grazie ai cui Fondi Ministeriali altri 630 alberi nel 2018, troveranno una collocazione nei parchi e nelle vie alberate dei quartieri Mirafiori sud, Nizza-Millefonti-Lingotto-Filadelfia e delle Circoscrizioni 5 e 6.

Piantare alberi non è solo una delle attività più gratificanti per ci si occupa di verde pubblico, ma è soprattutto un atto concreto per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e utile e necessario per contribuire a rendere l’ambiente urbano più bello, ospitale e salutare.

Molto probabilmente anche per il 2018 la Città avrà un rapporto positivo tra alberi messi a dimora ed alberi abbattuti, mantenendo la tendenza in atto dal 2016.

Le varietà usate e dove sono collocate

Questi alcuni degli interventi realizzati / in corso, per un totale di oltre 1000 alberi messi a dimora:

I platani, la specie più diffusa in città, sono stati 45 per Corso Unione Sovietica, 30 per corso Traiano, 20 in corso Galileo Ferraris, 10 in corso Principe Eugenio, 10 in corso Turati, 12 in corso Montecucco, 4 in via Oxilia;

I decorativi peri da fiore, dal portamento verticale, con i loro bei fiori bianchi, sono 44 in via Cavalli, 12 in corso De Gasperi, 29 in via Pozzo Strada e 7 in via Cherubini (piazza Tre Cabine);

Sono in corso gli interventi di rinnovo dell’alberata, iniziati l’anno scorso, in via Sospello, con la messa a dimora di una ulteriore tranche da 120 alberi (Prunus pissardi, Pyrus calleriana, Parrotia, Photinia) che si aggiunge ai 100 già piantati a febbraio;

15 prunus sono stati rimpiazzati in corso Belgio, 5 in corso Massimo d’Azeglio, 46 in lungo Dora Firenze, 20 in via Curtatone e 38 in corso Picco;

13 ibiscus sono stati messi a dimora in San Salvario e 17 crataegus in via Reiss Romoli int. 81;

Prunus ed aceri (34), sono stati piantati in corso Raffaello;

24 alberi di specie varie sono stati messi a dimora in Piazza Umbria e altri 10 nel giardino Pallanza;

8 tra liquidambar e prunus hanno trovato posto nel giardino di via Servais int. 92;

9 tra prunus e peri da fiore sono stati messi a dimora in via Stradella;

10 tigli e 9 noccioli di Costantinopoli sono arrivati in via Pergolesi 91-93 e in piazza Rostagni, oltre a 4 bagolari in via Torre Pellice;