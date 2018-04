Sicurezza, giro di vite nella zona Sud di Torino: un arresto, irregolarità e un locale chiuso per 15 giorni

Degrado urbano e illegalità nel mirino degli agenti di Polizia a Torino, attraverso i controlli straordinari disposti dal questore Francesco Messina. Gli ultimi, in ordine di tempo, hanno visto impegnati gli uomini del commissariato Barriera Nizza.



In particolare, il 9 ed il 10 aprile scorsi, sono stati effettuati controlli nel quartiere San Salvario, all’interno del Parco del Valentino, nella zona di Piazza Bengasi, in zona Ospedali e Lingotto. Durante i controlli sono state identificate oltre cento di persone, 46 delle quali extracomunitarie.



Un cittadino senegalese di 43 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, essendo stato trovato in possesso di 21 ovuli termosaldati di cocaina e colto nell’atto di cedere un ovulo ad un cittadino rumeno, che veniva, pertanto, sanzionato. Tre cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso l’ufficio Immigrazione per accertamenti sull’identità e per uno di loro, di nazionalità marocchina, è scattata l’espulsione dal territorio nazionale.



L’attività ha riguardato poi anche alcuni esercizi commerciali della zona. In particolare, all’interno del bar “Pasha’” di via Nizza 342, sono stati sottoposti a sequestro 4 apparecchi da gioco con vincita in denaro (tipo new slot), nessuno dei quali collegato alla rete statale dei Monopoli di Stato e privi delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. La somma complessiva del denaro rinvenuto all’interno degli apparecchi da gioco è stata sottoposta a sequestro ed ammonta a 2130 euro. Complessivamente, sono state elevate all’interno del locale sanzioni amministrative per una cifra totale di 31168 euro.



Inoltre, è stato notificato un provvedimento di chiusura del circolo “Astoria bare besement” di via Berthollet 13/A. Infatti, a seguito di un controllo effettuato nel mese di novembre 2017, era stato accertata la violazione delle norme di prevenzione degli incidenti stradali in stato di ebbrezza, in quanto uno dei titolari del locale non aveva interrotto la vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 3 alle ore 6.

Considerato che episodi simili erano già stati rilevati in altre due occasioni e avevano portato ad un provvedimento di sospensione dell’attività di pubblico spettacolo per 7 giorni, il questore di Torino ha ritenuto di applicare una seconda e più importante sanzione accessoria di sospensione dell’attività per 15 giorni.