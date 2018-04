Il 6 maggio a Coazze la filiera forestale protagonista de “Lu bo e la fejri”

Con l’inizio di maggio, il Comune di Coazze anticipa la stagione estiva con una settimana intensa di eventi. Domenica 6 maggio la filiera del legno sarà protagonista della quarta edizione della fiera agricola e forestale “Lu bo e la fejri”, orientata a esplorare le potenzialità delle attività forestali e la loro sostenibilità.

La fiera è organizzata dal Comune con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e con la collaborazione della Pro Loco, dell’associazione commercianti “Giütumse”, del gruppo AIB, della Croce Rossa, del gruppo della Protezione Civile, del CAI e del Soccorso Alpino Val Sangone.

Venerdì 4 maggio nella sala convegni dell’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone sono in programma incontri informativi sulla filiera legno-energia. L’incontro delle 9,30 è riservato ad amministratori e tecnici comunali ed è dedicato al tema “Promozione della filiera legno-energia e potenzialità territoriali in materia di teleriscaldamento a biomasse”, con la presentazione del progetto LENO-Legno Energia Nord Ovest. L’appuntamento delle 20,30 è invece aperto al pubblico ed è intitolato “Promozione della filiera legno-energia e uso consapevole del legno a fini energetici”. Nella serata di venerdì al Palafeste dalle 21,30 in avanti si svolge una serata dedicata ai balli occitani.

Sabato 5 maggio la micologia è al centro di una giornata dedicata alla scoperta dei funghi di primavera, in collaborazione con il Gruppo Micologico Torinese. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 9,30 all’ufficio turistico di Coazze, da dove parte un’escursione alla ricerca dei funghi del sottobosco. Dopo pranzo a tema in una struttura convenzionata, nel pomeriggio nella sede dell’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone è in programma un convegno sui funghi di primavera.

La mostra didattica “Alla scoperta dei funghi”, allestita dal Gruppo Micologico Torinese, è visitabile dal 30 aprile al 20 maggio nella sede dell’Ecomuseo. Sempre sabato 5 maggio, in attesa della serata danzante al Palafeste, è possibile partecipare alle 17 all’incontro “Le voci degli autori” nella biblioteca di Coazze, con letture di racconti a cura di Periale Edizioni.

Domenica 6 maggio “Lu bo e la fejri” occupa viale Italia, con stand di artigianato e hobbistica, enogastronomia, street food, piante, fiori, dimostrazioni della realizzazione di strutture abitative con l’utilizzo di biomateriali (paglia, legno), dimostrazioni delle scuole d’intaglio della Val Sangone e della Val Susa, esibizioni dedicate agli antichi mestieri, il PianoForest (pianoforte a disposizione durante la manifestazione), l’esposizione di attrezzature forestali a cura della società cooperativa Silva.

Nel parco comunale sono in programma dimostrazioni di tree climbing a cura di Coop Silva alle 11 e alle 15 e la realizzazione del giardino dei sensi, con la piantumazione di erbe spontanee e officinali aperta a tutti ragazzi, in collaborazione con Labsol. In piazza Gramsci viene allestita una carbonaia dimostrativa, per spiegare come si produceva nel secoli passati il carbone partendo dalla combustione controllata della legna. Alle 17,30 nello stand dell’intagliatore si può ammirare l’arte della scultura con la motosega. Gli animali da cortile (e non solo) si trovano in piazza Cordero, mentre i più piccoli possono partecipare alle passeggiate a cavallo, ai giochi tradizionali e alle animazioni in piazza Primo Maggio, oppure cimentarsi in prove di arrampicata nella palestra di arrampicata del CAI in via de Fernex 15.

“Lu bo e la fejri”avrà un seguito sabato 12 maggio alle 9 nella sala convegni dell’Ecomuseo, con il convegno “Proteggere il Bosco per far vivere la montagna”, un seminario di confronto tra operatori della filiera forestale, volontari, istituzioni e cittadini, sui temi della prevenzione degli incendi boschivi e della salvaguardia del patrimonio forestale e montano. Interverranno rappresentanti della Regione Piemonte, del corpo AIB Piemonte, del servizio di Protezione Civile regionale, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso alpino e speleologico, della Croce Rossa e dell’Università di Torino.

Per saperne di più: www.comune.coazze.to.it http://coazze.com/ufficio-turistico/