Ricerca, Torino diventa capitale dell'intelligenza per un giorno

E' vero che nelle giornate di ponte si tende a staccare un po' e a rilassarsi, ma l'intelligenza non va mai in vacanza. Ecco perché domani, domenica 29 aprile, Torino diventerà capitale dell’intelligenza per un giorno, in occasione dell’iniziativa “Torino città intelligente", realizzata dal Mensa Italia, la più grande società ad alto QI riconosciuta nel mondo (oltre 121mila soci), con il sostegno della Fondazione CRT.



Dalle ore 9.30 alle 20, alla Scuola Holden (piazza Borgo Dora 49), si terranno una serie di attività per scoprire l’intelligenza in tutte le sue sfaccettature: conferenze su tematiche attuali come intelligenza e benessere, intelligenza criminale e artificiale, workshop per sfidare la propria mente cimentandosi in enigmi, giochi e quiz e la “fiera dell’intelligenza” per entrare in contatto con oltre 20 associazioni del territorio che si occupano della ricerca, di disturbi dell’apprendimento o di sviluppo delle competenze nei bambini.



La Fondazione CRT, che da sempre scommette sui giovani talenti offrendo loro importanti opportunità di formazione e crescita, sostiene le iniziative che, come questa, mettono al centro lo scambio di idee e la valorizzazione delle capacità individuali come fattori chiave per contribuire allo sviluppo della società nel suo complesso.



Durante la giornata sarà anche possibile sostenere il test psicometrico di selezione per il Mensa Italia, società nata per incoraggiare e scoprire l’intelligenza umana, che ha scelto Torino come location per il proprio XXXV Convegno nazionale, in ragione delle profonde trasformazioni degli ultimi decenni per passare da città dell’industria a città della cultura e dell’innovazione.

“Torino città intelligente" è un’iniziativa patrocinata dalla Regione Piemonte e della Città di Torino e Città metropolitana, con il contributo della Fondazione CRT, è gratuita e aperta a tutti.