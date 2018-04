Liceo musicale di Rivarolo: dal prossimo anno arriva il corso di teatro

Si sta per concludere l’attività formativa 2017/2018 e la direzione dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo è già all’opera per proporre nuovi percorsi didattici rivolti a migliorare l’offerta avvicinandosi all’esigenza di continua crescita dei propri soci in ambito artistico sia per quanti vogliano avvicinarsi alla musica, alla danza, al canto ed al teatro a livello amatoriale, sia soprattutto per quanti lo vogliano fare in una prospettiva di studio professionale futuro.



Oltre ai seminari di “comunicazione efficace”, di cui si potrà avere un assaggio il 12 e il 13 maggio presso i locali sede dei corsi e tenuto dalla cantante Laura Conti (tutte le informazioni in merito si possono trovare sulla pagina face book dell’associazione e sul sito www.liceomusicalerivarolo.it), la novità assoluta del prossimo anno sarà il corso di recitazione diretto da Elisabetta Coraini. Attrice formatasi presso la Roy London Acting Studio di Los Angeles molto conosciuta nell’ambito televisivo per aver recitato in numerosissime fiction di successo : da “Lezioni di guai” di Sandro de Santis per Rai fiction a “Uomo di rispetto” con Michele Placido fino ad arrivare a “Cento vetrine” per Canale5.



Da non dimenticare la sua esperienza nel cinema dove recita, fra le altre interpretazioni, con Gérard Depardieu in “The Past”. Per il teatro, poi, recita in diversi ruoli con la regia di diversi nomi di prestigio come Fabrizio Portalupi, Dino Desiati e tanti altri.



Da anni, oramai, unisce la sua passione teatrale a quella del canto incidendo, fra l’altro, per la Lino Patruno jazz band nel cd “Amapola”della Fonit Cetra.



Elisabetta Coraini porterà dunque la sua esperienza a 360° nel mondo dell’arte a partire da settembre 2018 con un corso collettivo che si terrà settimanalmente e di cui si avranno maggiori dettagli chiedendo direttamente informazioni a segreteria@liceomusicalerivarolo.it oppure telefonando allo 0124 25582 tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00.

L’associazione sta inoltre organizzando per la prima settimana di luglio un master full immersion estivo al raggiungimento minimo di 10 partecipanti.