Moncalieri, al via le iscrizioni per i soggiorni climatici estivi

Il soggiorno di vacanza è un servizio finalizzato ad offrire agli anziani occasioni di svago e di nuovi contatti sociali nel periodo estivo, per contrastarne l'isolamento e favorire il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psichico.

I soggiorni organizzati dalla Città di Moncalieri sono in capo all'Unione di Moncalieri, Trofarello, La Loggia e avvengono nei seguenti periodi: mese di maggio - località in riviera della Liguria in collaborazione con Pro loco di Moncalieri; mese di giugno - località in riviera della Romagna e Marche attraverso concessione con agenzia vincitrice gara d'appalto; mese di luglio - località montana/termale in collaborazione con Pro loco di Moncalieri; mese di settembre - località in riviera della Romagna, Toscana e Ischia attraverso concessione con agenzia vincitrice gara d'appalto.

Destinatari