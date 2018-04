Tutti gli eventi di maggio al Museo Nazionale del Cinema di Torino

A maggio si annuncia un altro mese ricchissimo di eventi e appuntamenti al Museo del Cinema di Torino.



TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVI | Mole Antonelliana

ORE 11 - GIOCHI E RACCONTI PRIMA DEI LUMIÈRE - Visita guidata per bambini e famiglie

Dal teatro d’ombre ai primi disegni animati in un racconto che si sviluppa attraverso la scoperta dei giochi ottici e degli spettacoli che hanno preceduto la nascita del cinema.

Durata: 1h

Costo visita: € 5 a partecipante + Ingresso ridotto

Destinatari: famiglie e bambini a partire dai 4 anni.

ORE 16 - ALLA SCOPERTA DEL MUSEO - Visita guidata

Per conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema.

Costo: € 6 a partecipante + Ingresso ridotto

Durata: 1h30'

Destinatari: per tutti

Prenotazione consigliata: 011 8138 564-5 - prenotazioni@museocinema.it





SABATO 5 MAGGIO| Mole Antonelliana

ore 21 - La Mole come non l’avete mai vista - Visita animata

Salita a piedi alla cupola, con storie, aneddoti e curiosità del simbolo di Torino raccontati da un testimone d’eccellenza.

Costi: € 10,00 + biglietto ridotto

Durata: 1 ora

Destinatari: tutti > 18

Prenotazione obbligatoria: 011 8138 564-5 - prenotazioni@museocinema.it

La visita è sconsigliata ai visitatori affetti da difficoltà motorie, gravi difetti della vista, cardiopatie o patologie polmonari, claustrofobia e/o da disorientamento.

DOMENICA 6 MAGGIO | Cinema Massimo

DALLE 9 ALLE 18 – YOUNG AUDIENCE AWARD - La giuria dei giovanissimi europei

Torino, insieme a Roma e Firenze, rappresenta l’Italia nella grande giuria europea di ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni che decreterà il film vincitore del Young Audience Award 2018. L’evento, promosso dalla European Film Academy per premiare il miglior film per il giovane pubblico, si svolge in contemporanea in oltre 30 paesi europei. Un’intera entusiasmante giornata dedicata al cinema, durante la quale i giovani giurati si riuniranno per guardare i 3 film europei nominati: dopo la visione, discuteranno con gli altri membri della giuria e con esperti cinematografici, potranno collegarsi in videoconferenza con i registi e con i partecipanti delle altre giurie in Europa e al termine, assegneranno i loro voti. Scopri i 3 film in programma e segui l’evento su www.yaa.europeanfilmawards.eu

Evento riservato alla giuria: potranno prendere parte come membri della giuria 100 ragazzi

Info https://bit.ly/2J5lOWD - didattica@museocinema.it – 011 8138516

VENERDI’ 11 MAGGIO 2018 | Mole Antonelliana

ore 17.30 - VOCI DAL FRONTE - Commenti sonori e recitati su immagini della Grande Guerra Sonorizzazione cura della sezione musicale dell’I.C. Tommaseo - Scuola secondaria I grado Calvino-Orchestra della III C sul palco dell'Aula del Tempio. La partecipazione è libera per i visitatori del Museo.

Destinatari: per tutti

Info : didattica@museocinema.it

L’iniziativa rientra nell’ambito do FO.TO, un progetto di collaborazione cittadina fra musei, fondazioni, gallerie d’arte, spazi no-profit e istituti di formazione, per la promozione di mostre, incontri ed eventi legati al tema della fotografia. www.fotografi-a-torino.it

SABATO 12 MAGGIO 2018 KID PASS DAYS | Mole Antonelliana

Ore 17 – SENTI CHI PARLA – Laboratorio di doppiaggio

Torna l’appuntamento con KID PASS DAYS la maratona nazionale di eventi rivolti alle famiglie con centinaia di attività, eventi e laboratori in tutta Italia. Al Museo del Cinema si sperimentano le tecniche del doppiaggio! Presta la tua voce a celebri personaggi, attori o animali parlanti del cinema!

Costi: € 6,00 + biglietto ridotto

Durata: 1 ora e 30’

Destinatari: Famiglie e bambini

Prenotazione obbligatoria: 011 8138 564-5 - prenotazioni@museocinema.it





13 MAGGIO 2018 | Mole Antonelliana

LA PIMPA AL MUSEO DEL CINEMA

In occasione della 31esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino il Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore presenta:

Ore 10.30 – Lettura animata “PIMPA E OLIVIA PAPERINA ”

Una divertente lettura animata con i pupazzi di Pimpa e Olivia Paperina ispirata alle storie scritte da Francesco Tullio Altan. Dal primo straordinario incontro con Armando alla tenera amicizia con Olivia Paperina: Pimpa vive ogni giorno avventure fantastiche!

Costi: Attività gratuita + Biglietto ridotto, gratuito (< 5 anni)

Durata: 45’ circa

Destinatari:3-5 anni (max 25 partecipanti)

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@museocinema.it - Info: 011- 8138564/65

Ore 16.00 – Laboratorio di teatro d’ombre - SPECIALE PIMPA

Attraverso la messa in scena di una storia della Pimpa e dei suoi amici i bimbi potranno sperimentare e giocare con le tecniche di rappresentazione che hanno caratterizzato le evoluzioni del teatro d’ombre: ombromania, silhouette, ombre articolate, fondali ed elementi scenografici.

Costi: € 6 a partecipante + Biglietto ridotto, gratuito (< 5 anni)

Durata: 1 ora e 30’

Destinatari:3-5 anni (max 25 partecipanti)

Prenotazione obbligatoria: Compilare questo modulo ed inviarlo a prenotazioni@museocinema.it - Info: 011- 8138564/65

SABATO 19 MAGGIO | Mole Antonelliana

Ore 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30 – LE ANTICHE TECNICHE FOTOGRAFICHE: LA CIANOTIPIA Workshop gratuito per il pubblico realizzato dall’Istituto Bodoni Paravia e da Giorgio Stella del Gruppo Rodolfo Namias

Sperimentazione di una delle antiche tecniche fotografiche di stampa: la cianotipia. A partire da un negativo digitale, realizzato dai ragazzi dell’Istituto Bodoni Paravia, si realizzeranno cianotipi seguendo il processo della stampa a contatto.

Attività gratuita + Ingresso Museo



Prenotazione obbligatoria online al seguente Info : didattica@museocinema.it – 011 8138516 LINK

Partecipazione max 20 persone a laboratorio





ORE 19.30 e 21 - SENTIRE IL CINEMA. Visita al buio a #SOUNDFRAMES. Cinema e Musica in mostra

In collaborazione con U.I.C.I. Sezione Provinciale Torino e Tactile Vision

Percorso al buio condotto da persone non vedenti. I visitatori bendati sono accompagnati lungo la rampa elicoidale e guidati nell’ascolto di celebri musiche da film, dal muto al sonoro, dal musical al videoclip, dal cinema d’autore all’horror.

Un’esperienza innovativa che consentirà di sentire il cinema in una modalità multisensoriale. Al termine, i partecipanti ripercorrono la rampa a ritroso, per poter riconoscere le sequenze filmiche abbinate alle musiche, nello straordinario scenario della Mole Antonelliana.

Durata: 1h30’

Costo visita: € 5,00 + Ingresso Museo

Prenotazione obbligatoria. (max 10)- Info: info@tactilevision.it

#CUFFIE - Il percorso della mostra è composto da proiezioni continue lungo tutta la rampa. Ogni proiezione ha un audio specifico che può essere ascoltato solo attraverso l’uso delle cuffie.

DALLE 20 - NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

La Notte Europea dei Musei ritorna anche nel 2018 per una grande serata di arte, cultura e bellezza per farci apprezzare il ricco patrimonio artistico che ci circonda. Il Museo del Cinema parteciperà a questa importante lunga notte bianca della cultura sabato 19 Maggio con due attività: alle 20 la visita guidata alla mostra SOUNDFRAMES e alle 21 la visita animata con salita a piedi della cupola.

Ore 20 - SOUNDFRAMES CINEMA E MUSICA IN MOSTRA –Visita guidata

Il cinema muto, il musical, i videoclip, i rock movies. Alla scoperta del ruolo della musica nella storia del cinema e dei suoi più grandi protagonisti ed interpreti.

Costi: € 5,00 + biglietto ridotto

Durata: 1 ora

Destinatari: tutti

Prenotazione obbligatoria: 011 8138 564-5 - prenotazioni@museocinema.it





Ore 21 - La Mole come non l’avete mai vista - Visita animata

Salita a piedi alla cupola, con storie, aneddoti e curiosità del simbolo di Torino raccontati da un personaggio misterioso e soprendente!

Costi: € 10,00 + biglietto ridotto

Durata: 1 ora

Destinatari: tutti > 18

Prenotazione obbligatoria: 011 8138 564-5 - prenotazioni@museocinema.it

La visita è sconsigliata ai visitatori affetti da difficoltà motorie, gravi difetti della vista, cardiopatie o patologie

polmonari, claustrofobia e/o da disorientamento.

SABATO 26 MAGGIO | Mole Antonelliana

Ore 17 – Senti chi parla - Laboratorio per famiglie e bambini

Scopri e sperimenta la tecnica del doppiaggio e presta la tua voce a celebri personaggi, attori o animali parlanti del cinema!

Costi: € 6,00 + Ingresso ridotto

Durata: 1 ora e 30’

Destinatari: famiglie e bambini

Prenotazione consigliata: 011 8138 564-5 - prenotazioni@museocinema.it





ORE 18.20 - SOUNDFRAMES Cinema e Musica in mostra - Visita guidata

La mostra svela e racconta l’articolato binomio tra cinema e musica attraverso un allestimento scenografico e interattivo: il cinema muto, il musical, il videoclip, i rock movies. La visita vi porterà alla scoperta del ruolo della musica nella storia del cinema e dei suoi più grandi protagonisti ed interpreti.

In collaborazione con Abbonamento Musei Torino Piemonte

Costi: € 5 a partecipante + Ingresso Museo

Durata: 1h

Prenotazione consigliata: prenotazioni@museocinema.it - Info: 011- 8138564/65 Ore 18.00 - Fascia riservata ai possessori di tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte - Numero Verde 800.329.329