Bardonecchia, le reazioni al volantino anonimo contro i volontari che assistono i migranti

Accuse al sindaco di Bardonecchia, al prefetto di Torino e ai volontari della ong Rainbow4Africa, che offrono un pasto e un letto ai migranti diretti in Francia. È quanto contenuto in un volantino trovato ieri davanti alla porta della saletta della stazione di Bardonecchia utilizzata dai volontari, la stessa dove il 30 marzo scorso alcuni doganieri francesi hanno fatto irruzione. Nella lettera anonima, scritta in italiano ma di matrice francese, gli autori rimarcano la solidarietà ai funzionari di polizia francesi in servizio a Bardonecchia, accusando invece i volontari e le autorità italiane “divenute responsabili del favoreggiamento dell’immigrazione illegale verso la Francia”. Intanto, il Gruppo Immigrazione Salute Piemonte - unità territoriale della Società italiana medicina delle migrazioni - ha espresso “piena solidarietà all’operato di Rainbow4Africa, del sindaco di Bardonecchia e del prefetto di Torino”. Sulla vicenda è anche intervenuto il parlamentare europeo Daniele Viotti. “Abbiamo superato ogni limite. Ieri sono stato in collegamento con Bardonecchia tutto il giorno, anche per essere aggiornato sul presidio di anarchici e no tav. Sono stato lì più di una volta, passandoci anche un paio di notti, e ho convinto una personalità vicina al presidente Macron a venire, nel mese di maggio, a vedere ciò che sta accadendo”.

“A niente è valso rivolgermi in Aula a Strasburgo a Macron. Per lui evidentemente il problema non sussiste, ma ora invito l’Europa ad aprire gli occhi e non tacere. Oggi invierò un’interrogazione alla Commissione Europea, indirizzata al primo Vicepresidente Timmermans e al Commissario Avramopolous, che avevo preparato nei giorni scorsi. Sulla stampa nazionale e internazionale c’è giustamente indignazione per il “cattivo" Orban che costruisce muri, la stessa attenzione oggi va dedicata ai confini franco italiani dove si costruiscono muri altrettanto pericolosi e a farlo è la gendarmeria francese”. "La Francia ha reintrodotto i controlli al confine italiano nel 2015 - scrive Viotti nella lettera alla UE - e da allora la situazione è peggiorata, prima a Ventimiglia e poi a Bardonecchia. Ciò ha delle conseguenze negative sul principio di libera circolazione delle persone (e sul funzionamento dell’area Schengen) e, soprattutto, su una serie di diritti che le norme internazionali e dell’Unione Europea riconoscono ai migranti. Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, gli accordi di Schengen permettono l’introduzione di controlli alle frontiere interne, ma questo deve avvenire per un periodo di tempo limitato. Con l’eccezione di una breve pausa, la Francia ha portato avanti i controlli, giustificandoli come questioni di sicurezza interna per rispondere alle minacce terroristiche, quando in realtà si tratta di un modo per controllare chi attraversa le frontiere e eventualmente respingere i migranti e potenziali richiedenti asilo. Le ONG attive a Ventimiglia hanno denunciato questa situazione che va avanti dal 2015. Nel tentativo di respingere i migranti che vogliono lasciare l’Italia, la gendarmeria francese e le autorità doganali controllano ogni persona in entrata in auto, bus o treno. Più recentemente, le autorità francesi hanno intensificato i controlli a Bardonecchia. Tutto questo è in chiara contraddizione con lo spirito di Schengen".