Elezioni, Zangrillo (FI): "Di Maio pare intrappolato nella sua Matrix"

“Di Maio in queste ore ha detto che i partiti avrebbero paura del cambiamento. Ha avuto anche il coraggio di affermare che sarebbe vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e alle poltrone. E ora che ha compreso che la sua politica dei due forni non gli assicurerà il posto da premier per cui tanto ha maneggiato, chiede nuove elezioni”. Ad affermarlo l’onorevole di Forza Italia Paolo Zangrillo.

Aggiunge l’esponente azzurro: “Probabilmente l'onorevole Di Maio vive una realtà parallela. Forse é intrappolato in Matrix a forza di sottoscrivere contratti con la Casaleggio Srl e di consultare la piattaforma Russeau. Eppure fino ad oggi l'unico ad aver parlato di poltrone è stato proprio lui: d’altra pare non per altri, ma solo ed esclusivamente per se stesso. È lui ad aver messo veti tentando di rompere una coalizione che è arrivata prima alle elezioni. È ancora lui che ha messo veti sui singoli leader di partito Renzi e Berlusconi. Ed è sempre lui che non ha mai voluto confrontarsi sui programmi con il centrodestra per tentare di formare un governo di scopo; arrivando invece, quando ha capito di essere all'ultima spiaggia con il mandato a Fico, a bianchettare il proprio “patto con gli elettori” e a presentare un contratto/inciucio talmente impalpabile che avrebbero potuto sottoscriverlo anche i centri sociali.

Conclude Zangrillo: “Mi spiace Di Maio, ma qualcuno te lo deve ricordare, non sei tu che dai le carte durante le consultazioni, ma il presidente della Repubblica. Sei arrivato secondo per l'incapacità di tessere uno straccio di alleanza in questi anni. Il premio di maggioranza in questa legge elettorale non esiste perché il tuo partito ha affondato il Tedeschellum che lo prevedeva e lo ha fatto con i franchi tiratori, durante un voto segreto, come da prassi della Prima Repubblica che tanto detesti. Hai fallito prima con il centrodestra e ora con il Partito Democratico perché hai tentato di fare il furbo, mettendo al centro il tuo interesse rispetto a quello della nazione. Tutto questo è inaccettabile e il risultato del Molise una settimana fa e del Friuli oggi dovrebbe avertelo fatto capire, se così non è stato non ti preoccupare che se ci saranno le elezioni te lo spiegheranno gli italiani”.