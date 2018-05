Il futuro dell'Europa al Polo del '900

A quasi vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, sedici dalla moneta unica e undici dal Trattato di Lisbona il Polo del ‘900 propone un itinerario di dialoghi e ascolto intergenerazionale sul futuro del Continente.

La domanda emergente è quale futuro per l’Unione Europea, in mondo in cui riemergono con prepotenza nazionalismi, populismi, frontiere e dazi: dalla Brexit all’isolazionismo di molti paesi dell’Europa orientale. Facendo memoria del pensiero e dell’azione dei padri fondatori delle istituzioni e dei maestri del pensiero europeo, una serie di iniziative proporranno mostre e incontri sulla costruzione di una idea d’Europa meno burocratica e appesantita da strutture e organismi. Un rapido processo di integrazione e unità politica e sociale in una comunità libera e con meno diseguaglianze in cui siano garantiti diritti e indicati doveri è l’orizzonte sul quale costruire una nuova cittadinanza.

"Quando eravamo giovani – dice Sergio Soave, presidente della Fondazione Polo del ‘900 - l'Europa era il nostro sogno e il nostro ideale. “Noi ragazzi dell'Europa” cantava Gianna Nannini e noi con lei. Poi il sogno è svanito ed è rimasto l'ideale. Un ideale difficile da realizzare oggi, in presenza di tanti venti contrari che sembrano rendere impotente la nostra volontà e che si chiamano egoismo nazionale, volontà di potenza nazionalista, chiusura nel particolare, mancata coerenza nei confronti di trattati pur sottoscritti. Si riuscirà a fare di questo 9 maggio, festa dell'Europa, qualcosa di più di un ripetuto e enfatico rito? Ci speriamo ancora e in ogni modo cercheremo, come Polo del '900, di fare di questo appuntamento un momento di seria riflessione, perché abbiamo bisogno di una ripartenza forte, senza la quale si rischia di trasformare quella che dovrebbe essere una casa comune (come ci ostiniamo a pensarla) in un condominio senz'anima e senza un degno futuro".

"Saranno molte le iniziative messe in campo dal Polo per celebrare la Festa dell’Europa, coordinate dalla Fondazione Donat-Cattin – spiega Alessandro Bollo, direttore del Polo del ‘900. Dalla Mostra “Unione Europea: Storia di un’amicizia Adenaeur, De Gasperi, Schuman”, in collaborazione con la Fondazione De Gasperi, a #Ventotene, il progetto di social reading promosso dal Bando Polo del ‘900 realizzato grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo, agli incontri rivolti a ragazzi e adulti pensati per dare l’opportunità di conoscere meglio l’Europa e attivare un dialogo multidisciplinare attorno ad un tema oggi sempre più importante e urgente per noi cittadini europei".

Appuntamenti:

● Mostra dal 14 maggio al 1 giugno: “Unione Europea: Storia di un’amicizia Adenaeur, De Gasperi, Schuman”, Sala del ‘900, Fondazione Donat-Cattin in collaborazione con Fondazione De Gasperi.

○ Lunedi 14 maggio, ore 16. Polo del ‘900 – Sala del ‘900

Inaugurazione mostra e incontro sul tema dell’integrazione europea in collaborazione con Ufficio di rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Letture di alcuni stralci di carteggi esposti nella mostra.

Intervengono:

Alessandro Bollo, Direttore del Polo del ‘900

Maria Romana De Gasperi “I Padri dell’Europa ieri e oggi e domani”

Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

Domenico Cerabona, Fondazione Giorgio Amendola

Riccardo Moschetti, Movimento Federalista Europeo segretario dei Giovani Federalisti “Il destino europeo”

● Martedì 29 maggio dalle 10 alle 12.30 - Sala del Novecento – Incontro - Europe Direct Torino – Città Metropolitana di Torino in collaborazione con FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN e POLO DEL ‘900.

Il Monitoraggio civico per incontrare l’Europa.

Interverranno: Massimo Gaudina, direttore Ufficio di Milano - Rappresentanza in Italia Commissione. Daniele Viotti, Europarlamentare, Relatore Commissione per i Bilanci del PE (in video - collegamento da Strasburgo).

Appuntamento finale del percorso A Scuola di OpenCoesione (ASOC), progetto innovativo di didattica sperimentale rivolto alle scuole secondarie superiore. Sono coinvolte 4 classi, da ottobre a maggio. Incontro e premiazione dei lavori. I giovani delle scuole in dialogo con Massimo Gaudina, Direttore della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Ufficio di Milano.

A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire dai dati aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. SCUOLE: una rete di docenti e studenti di in tutta Italia. Le scuole del Piemonte selezionate sono: Liceo Scientifico G.Bruno di Torino, ITE AFM Marie Curie –Carlo Levi di Torino, ITE Turismo C.I. Giulio di Torino, Liceo Linguistico Vittoria di Torino, IISS C.I. Giulio di Torino, Liceo Linguistico Bobbio di Carignano, IPSIA Castigliano di Asti, RETE EUROPE DIRECT: i centri della rete territoriale di informazione della Commissione europea nel ruolo di facilitatori.

● Venerdì 1 giugno 2018 ore 18.30 - FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN - Sala Novecento, Palazzo San Daniele: “Il futuro dell’Europa. Radici, crisi e nuova cittadinanza”. Interventi:

Bernard Guetta, giornalista esperto di geopolitica

Lucio Caracciolo, direttore del mensile “Limes”

Franco Chittolina, già funzionario europeo presidente di Apice

Maurizio Cotta, docente di scienza politica all’Università degli Studi di Siena