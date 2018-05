Oggi la città si mette a correre, oppure si arma di pazienza: è la Stratorino

Una domenica di corsa, con scarpe allacciate, pettorali e tanta pazienza (per chi deve usare la macchina).

Torna infatti questa mattina - con partenza fissata alle 10 in piazza Castello, dove sarà collocato anche lo striscione d'arrivo - la Stratorino. Un appuntamento che celebra ormai la 42esima edizione e che come sempre attirerà atleti, appassionati, podisti della domenica e semplici curiosi con la voglia di riscoprire la città da un punto di vista diverso.

La corsa, inevitabilmente, finirà per influenzare il normale traffico: e così, strade chiuse a partire dalle 9.45, lungo un percorso che prevede un tragitto da 5 e uno da 10 chilometri. La "corta" da Piazza Castello si dirigerà verso i Giardini Reali, per poi scendere da corso San Maurizio, quindi convergere su piazza Vittorio Veneto e attraversare il Po. Travesata che, dopo un tratto di corso Moncalieri, avverrà di nuovo (in senso inverso) sul ponte Umberto, per costeggiare il fiume sul lato opposto lungo corso Cairoli. Lì le due corse si divideranno. Mentre la 5 chilometri risalirà verso via Roma, per poi tornare in piazza Castello, la "lunga" si dirigerà verso il parco del Valentino, per poi ritornare lungo corso Massimo D'Azeglio, corso Vittorio e infilarsi verso piazzale Valdo Fusi, quindi via Roma e il traguardo finale.



Le prime vie riapriranno verso le 11, le ultime verso le 12.15. Saranno chiuse anche via Santa Teresa e via Giolitti. Possibili i rallentamenti non solo in superficie, ma anche nei parcheggi sotterranei.