L’Associazionismo sposa la Gradinata. Evoluzione del tifo Moderno.

Vi saluto, perché da oggi la Rubrica va in vacanza. Non perché non vi saranno nuovi argomenti (il Mondiale, la Campagna abbonamenti, il Calciomercato e le amichevoli estive, riempiranno sia le calde giornate cittadine che quelle trascorse sui vari lidi balneari), ma per la necessità, comune a tutti, di ricaricarmi.

Questa Rubrica tratta, e continuerà a farlo, i più disparati argomenti: dal Campo alle Gradinate, segnalando libri, film, manifestazioni ed eventi.

Una voce, la mia, che esprime la propria personalissima opinione, attraverso un’analisi che coniuga l’esperienza maturata dalla mia anzianità anagrafica e la ‘militanza da stadio’. Qualcuno forse dirà che potrei scriverne un libro, se non l’avessi già fatto, ma fare considerazioni pubbliche dove, postandole sui Social si dà adito al contraddittorio, è cosa molto più stimolante e di crescita intellettiva.

‘Cultura’ è un termine inusuale fino a qualche anno fa nell’ambito del tifo, così come la partecipazione dei tifosi stessi nel contesto sociale.

Non voglio tramutare la Rubrica in uno spazio per piazzisti o per annunci pubblicitari, ma due parole sull’Associazione ‘Quelli di ... Via Filadelfia’, di cui sono parte attiva, in quanto nominato Presidente dall’assemblea dei Soci, consentitemeli. Non già per ricordare le varie attività svolte, quelle le potrete individuare sull’apposito sito (quellidiviafiladelfia.org) ma per fare una breve disamina sull’evoluzione del mondo del tifo. Premetto che l’Associazione non è un Gruppo Ultras, tantomeno un Club doc, ma un’idea ‘differente’ di interpretare il contesto del tifo. Apolitica per scelta, in quanto il valore animante è la comune passione per la Juventus. L’adesione prescinde dalla non appartenenza a gruppi o club (lecita e insindacabile) ed é finalizzata ai principi che animano lo Statuto. Quel poco materiale autoprodotto (e distribuito esclusivamente tra i Soci, se non alcuni sporadici gadget, finalizzati a raccogliere fondi, come il braccialetto creato a supporto della sig.ra Amato, ferita gravemente in piazza San Carlo) o gli eventi organizzati, quando presentano entrate superiori agli investimenti effettuati, sono sempre più spesso interamente devolute a cause o progetti sociali che avvaloriamo.

‘Liberi di Volare’ è il progetto a sostegno della ‘Fondazione per i Tumori dell’Apparato Muscoloscheletrico e rari Onlus’ che opera nell’ambito del Cto. Grazie a una serie di iniziative, un importante sostegno è stato dato (consultabile sul sito della Fondazione stessa), coniugando tifo e sensibilità sociale.

Le partnership con imprese o marchi importanti, mirano a privilegiare la localizzazione sul territorio, a incentivo di investimenti su Torino e Piemonte.

La ‘trasversalità politica’, che ha dato vita a importanti collaborazioni con vari partiti per molteplici progetti, quali ad esempio quelli improntati al ricordo delle Vittime dell’Heysel, pone l’accento sull’importanza del dialogo con più istituzioni. La preclusione e i preconcetti spesso vengono elusi e radicalmente accantonati nel contesto di confronti frontali.

Il mondo del tifo, in costante evoluzione, passa anche attraverso l’Associazionismo e Torino si sta dimostrando, sotto questo punto di vista, importante laboratorio di idee in materia.



Buone Vacanze a tutti.