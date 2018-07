Torna TOdays Festival, quattro edizioni di innovazione musicale

Si parte da un numero: 30.000. Sono le presenze totalizzate da Todays nel 2017. Il festival, in pochi anni, è già diventato un punto di riferimento per gli appassionati di musica in tutta Europa, perché di quelle migliaia di persone ben il 42% arrivano da fuori Torino, molti dall’estero. Ora il festival si prepara alla sua quarta edizione, in programma dal 24 al 26 agosto sempre tra gli spazi di Barriera di Milano. Lo sPazio 211, l’ex Incet (che ospiterà le serate del Varvara Festival), poi la Galleria Gagliardi e Domke e gli Arca Studios.

Ma c’è una novità. Todays si arricchisce di un nuovo spazio, Plartwo, in via Cigna 112, aperto dalla Fondazione Plart di Napoli per volere di Maria Pia Incutti, la fondatrice. La realtà partenopea raccoglie già 2000 oggetti, plastiche di design, recuperate e restaurate, e porta avanti attività didattiche e di ricerca. “Torino – ha spiegato Incutti – è una delle realtà più interessanti a livello nazionale, che ha saputo reinventare la propria immagine. Plart intende intercettare i cambiamenti in atto, creando un ponte culturale tra questa città e Napoli”.

Ma veniamo al programma. Il cartellone è molto ricco, con l’apertura affidata ai The War on Drugs, seguiti dai King Gizzard and the Lizard Wizard, i Bud Spencer Blues Explosion e gli Indianizer, tutti allo sPazio 211. Dalle 23 di venerdì 24 agosto, poi, Plartwo aprirà ufficialmente la “residenza” della storica etichetta internazionale Touch, che a Torino festeggerà i propri 35 anni di attività. E proprio oggi ha lanciato il nuovo disco del duo torinese Ozmotic. All’apertura, però, arriverà Philip Jeck. Tra gli altri artisti in programma spiccano Cosmo, Coma Cose, My Bloody Valentine, gli Editors e Maria Antonietta. Con eventi anche al Parco Peccei per la chiusura di domenica 26 agosto.

“Todays racconta la contemporaneità – ha spiegato Gianluca Gozzi, direttore del festival – cercando di osare. Viviamo in un Paese dove la rassicurazione sostituisce spesso la curiosità. Le persone che vengono da noi devono tornare a casa stupite, perché un evento culturale è qualcosa che incide, abbiamo artisti che raccontano questa idea. Lo scopo è utilizzare un linguaggio comune che ci consenta di essere inclusivi”.

Il budget di quest’anno è di 630.000 euro, coperti tutti da sponsor, partner e fondazioni bancarie, che includono anche un contributo del Comune di Torino, pari a 50.000 euro, e di Hangar Piemonte, che investe 15.000 euro. “Che uno spazio si rinnovi – ha commentato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento a Plartwo e al quartiere – è un motivo di grande speranza, utile anche a rinsaldare i nostri contatti con Napoli. Il festival, poi, si concentro sull’oggi e non sui generi, ha rivoluzionato il concetto di programmazione. In generale è difficile avere il coraggio di osare, per Todays è un elemento di forza”.

“Il festival – ha aggiunto Francesca Leon, assessora comunale alla cultura – ha anche un importante aspetto formativo, cresce anche nella capacità di dialogo con altri linguaggi”. Proseguiranno, infatti, gli incontri con operatori del settore per discutere dei cambiamenti nell’industria della musica, che si terranno nei giorni del festival alla Gagliardi e Domke e agli Arca Studios.

