Il "nuovo" CSI punta a crescere di 18 milioni in 3 anni per traghettare gli enti pubblici nel futuro digitale

Computer, server, ma soprattutto dati e servizi da mettere in campo al servizio degli enti pubblici, quindi dei cittadini. Anagrafe, Sanità, ma anche altro. Per esempio, un contributo alla gesione dei flussi dei migranti.

Contestualmente, sarà avviato un turnover occupazionale che, a parità di risorse, consentirà il ricambio generazionale all'interno del Consorzio (che comprende 128 enti). Si parla di 50 giovani qualificati, che andranno ad ammortizzare pensionamenti, prepensionamenti o effetti fisiologici. Sono circa 80 le uscite previste su un totale di 1070 dipendenti complessivi. Ma si spingerà anche molto sulla formazione, con un volume di giornate annue che saliranno da 4300 a 6300.

Il semaforo verde al Piano è arrivato dall'assemblea questa mattina. "Si apre una nuova vita del CSI Piemonte - assicura Claudio Artusi, presidente del Consorzio - con un rapporto fecondo con i nostri consorziati-azionisti, che hanno necessità anche molto eterogenee tra di loro. Una eterogeneità che vogliamo far risultare in risorsa e non in fatica".