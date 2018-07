Violenza sulle donne: 700 richieste di patrocinio

Violenza sulle donne in Piemonte: circa 700 richieste di patrocinio ricevute dal 2016 a oggi, con un aumento significativo ogni anno. I numeri del fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittima di violenza e maltrattamenti sono stati esposti dall’assessora alle Pari opportunità Monica Cerutti nel corso dell’informativa svolta questa mattina in Commissione Sanità su richiesta della consigliera Stefania Batzella (Mli). Sempre più richieste, quindi, tanto che “il fondo, finanziato annualmente con 150mila euro, avrà probabilmente bisogno di essere rafforzato”.

Nella seduta, presieduta dai vicepresidenti della Commissione Davide Bono e Paolo Allemano, Cerutti ha continuato sottolineando che il Fondo, “istituito con la legge regionale 4/16 sta funzionando in modo significativo. Sta infatti aumentando il numero degli studi legali che fanno riferimento a tale strumento, integrativo rispetto al gratuito patrocinio”. Si tratta in gran parte di cause civili che seguono solitamente a condanne penali.