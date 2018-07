Cantieri estivi: oggi partono i lavori di riasfaltatura di via Bogino e via Maria Vittoria

Via Bogino, tra le vie Giolitti e Po, e via Maria Vittoria, da via Bogino a piazza Carlina, saranno chiuse al traffico, da lunedì 23 luglio fino al 7 agosto. Dal lunedì successivo, 30 luglio e fino al 3 agosto, i lavori interesseranno le vie Santa Teresa e Dei Mercanti che resteranno chiuse, rispettivamente, tra le piazze Solferino e San Carlo e tra le vie Pietro Micca e Santa Teresa.

In via San Tommaso proseguono i lavori sui binari effettuati da GTT. Via San Tommaso (tra via Bertola e via Santa Teresa) e via Santa Teresa (all’intersezione con via San Tommaso) rimarranno chiuse al traffico fino al 10 agosto.

Per cercare di ridurre i disagi di chi deve spostarsi in zona, tra il 30 luglio e il 10 agosto, sarà possibile percorrere la corsia riservata di via Pietro Micca in direzione piazza Castello.

Tra corso Regina Margherita e via Cigna (Rondò della Forca) lo scorso 9 luglio sono iniziati i lavori per il rinnovo dei binari nella rotatoria. Per limitare al massimo i disagi sulla viabilità i lavori sono stati divisi in due distinte fasi.

Nella prima fase che durerà fino a fine luglio è stato chiuso il controviale di corso Regina Margherita (in direzione via Livorno) e ristretta la carreggiata nel tratto di rotatoria che conduce verso via Cigna. È comunque possibile dal controviale di corso Regina Margherita percorrere completamente la rotatoria e accedere in via Cigna e in corso Principe Eugenio, sia per i mezzi pubblici (linea 10) sia per quelli privati.

La seconda fase di sostituzione dei binari si protrarrà fino al 1° settembre e riguarderà sempre il lato nord di Rondò della Forca (corso Regina Margherita angolo via Cigna): dal controviale di corso Regina Margherita (direzione via Livorno) sarà obbligatorio girare in via Cigna e sarà chiusa al traffico via Cigna in direzione Rondò della Forca da via Maria Ausiliatrice.

Nel periodo tra il 30 luglio e il 1° settembre verranno sostituiti i binari nell’incrocio tra corso Sommeiller e via San Secondo. Anche qui i lavori verranno suddivisi in due distinte fasi nelle quali la viabilità su corso Sommeiller sarà sempre garantita, pur con un restringimento della carreggiata.

Si protrarrà fino alla fine del mese di luglio l cantiere per la sostituzione dei binari in via Bibiana angolo via Stradella avviato nello scorso mese di giugno. Per l’effettuazione dei lavori è chiuso l’ultimo tratto di via Bibiana prima di via Stradella, dove la carreggiata subisce anche un restringimento. Rimangono percorribili in direzione centro via Cardinal Massaia e via Boccardo; in direzione largo Grosseto è possibile percorrere via Vibò.

Dal 30 luglio a metà agosto, per permettere la rimozione dei binari non più in esercizio, sarà chiuso il tratto finale di via San Secondo (da via Governolo), mentre da metà agosto al 1° settembre la via non sarà percorribile da corso Sommeiller in direzione ospedale Mauriziano.

Altri cantieri di GTT interesseranno, fino al 3 agosto, via Di Nanni e piazza Adriano, dove, per i lavori per sostituire la curva del binario est porteranno a un restringimento della carreggiata laterale sud.

Per lo svolgimento di lavori da parte di IREN saranno chiuse al traffico, fino al 28 luglio, via Frattini, nel tratto compreso tra corso Tazzoli e via Alfonso Nallino; fino al 29 luglio, via Massena, prima nel tratto tra corso Sommeiller e via Governolo e poi tra corso Sommellier e via Vico; via Bizzozzero, nel tratto tra via Broni e via Bisalta. Fino al 31 agosto, poi, non sarà possibile percorrere l’incrocio tra via delle Magnolie e via dei Gladioli.

Proseguono fino al 31 luglio i lavori di SMAT in via Romagnano, chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Borgosesia e via Borgomanero, mentre fino al 10 agosto, dalle 9 alle 18, non sarà possibile percorrere via Nuova, tra via Freguglia e piazza Europa, dove è in corso la realizzazione della nuova fognatura.

Partiranno lunedì 23 luglio, e proseguiranno fino al 15 agosto i lavori per il rifacimento del tappeto stradale in corso Racconigi, nel tratto tra via Frejus e corso Peschiera, e in viale Falchera. Si stanno intanto concludendo i cantieri sui corsi Brianza e Don Sturzo, tra piazza Coriolano e il ponte Diga, e sull'asse corso San Martino - Piazza Statuto - corso Beccaria, su ambo le carreggiate di marcia. Le riasfaltature proseguiranno in corso Casale, fino alla fine di luglio nel tratto tra le vie Castiglione e Monteau Da Po e poi, il mese prossimo, tra piazza Pasini e via Signorelli. Ad agosto interventi di rifacimento del manto stradale sono programmati anche in via Bologna, nel tratto tra i corsi Brescia e Novara; in corso Regina Margherita, nel controviale tra via Ricotti e il Campus Luigi Einaudi; in corso Svizzera, tra via Appio Claudio e piazza Perotti; in corso Toscana, tra via Sansovino e via Borgaro.