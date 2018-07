Marchionne, il cordoglio dei sindacati e del mondo economico

Anche dal mondo sindacale, non appena si è sparsa la notizia della morte dell'ex ad di Fca, Sergio Marchionne, sono arrivate parole di cordoglio.

Il segretario gnerale della UIL Torino e Piemonte, Giovanni Cortese, ha voluto esprimere la "profonda solidarietà umana dell’Organizzazione alla famiglia del dottor Sergio Marchionne".



Nel delicato passaggio che attende azionisti e management - si legge in una nota del sindacato - "la UIL vuole ricordare che, con gli accordi di Mirafiori e Grugliasco, nel 2010 e nel 2011, convintamente sottoscritti, si sono create le condizioni per favorire investimenti e produzioni, con l’obiettivo di evitare i licenziamenti e la chiusura degli stabilimenti. Ora è indispensabile onorare gli impegni assunti, per dare garanzie e prospettive al polo produttivo e ai lavoratori che hanno accettato la sfida del rilancio, attuando il piano industriale illustrato il primo giugno a Balocco, assegnando i modelli agli stabilimenti italiani e rinnovando il Contratto collettivo specifico di lavoro".

“Ringrazieremo a vita Sergio Marchionne per il prezioso contributo che ha dato permettendo alla Fca di crescere e diventare un’importante realtà mondiale. Finisce l’era di un Capitano che ha saputo gestire la squadra, un manager che non stava mai fermo. Perdiamo un importante protagonista della storia italiana, ha segnato un’epoca con la sua personalità, un grande esponente manageriale, non uomo segreto. L’Ugl ha condiviso con lui anche momenti molto difficili e di tensione ma nulla si poteva di fronte a una persona intelligente, controversa, un industriale di livello che ha rappresentato la storia dell’Italia, ma anche pagine assolutamente buie del nostro Paese: dalla Fiat del crac alla FCA del boom economico”. Così lo ricorda il segretario generale dell’Ugl metalmeccanici, Antonio Spera che a nome di tutta la federazione nazionale esprime dolore e cordoglio per la morte prematura del Dott. Sergio Marchionne. “Marchionne, e’ un pezzo di storia italiana che ha costruito il paese insieme alla famiglia Agnelli, un esempio di grande serietà e coerenza anche se presentava la sua immagine con un certo distacco e sense of humor. Il ricordo che ho di lui – afferma Spera – è quello di una persona molto seria. Non rinunciava mai alle sue battute per sdrammatizzare. È innegabile che con la morte di Marchionne tutto il mondo perda un importante pezzo di storia. Aveva ottenuto negli ultimi anni la piena fiducia americana tanto che il Presidente Trump scommise su Marchionne nel affermare che ‘Vedrere d’ora in poi più auto costruite negli Stati Uniti’ e sempre dice Donald Trump, ai leader del settore riuniti nella Roosevelt Room della Casa Bianca, rivolgendosi all’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne: ‘al momento tu sei il mio preferito e rimarrai nella mia stanza’. ”Con lui – conclude il segretario generale metalmeccanici, Spera - scompare un protagonista: l’Ugl esprime le più sentite condoglianze ai familiari del presidente Marchionne: perdiamo un padre costituente della Fabbrica Italiana e Mondiale dell’automobilismo: l’era obbligatoriamente dovrà proseguire, non sarà facile sostituire il manager più carismatico della storia recente del gruppo FCA”.

A ricordare Marchionne anche il mondo economico. “Torino e l’Italia perdono un uomo di grande visione, un innovatore capace di andare oltre gli schemi e di vincere sfide a prima vista impossibili – ha commentato Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio torinese. – Il suo stile, la passione, la ricerca continua dell’eccellenza, la sua focalizzazione sui risultati e il suo background internazionale, ma al tempo stesso attento al territorio, lasceranno senza dubbio un segno profondo e duraturo negli imprenditori e nei manager che a lui si ispirano, ma anche in tutti i torinesi che negli anni hanno imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le doti di tenacia e credibilità”.

Nel novembre del 2007 Sergio Marchionne era stato insignito del Premio Torinese dell’Anno 2006, il riconoscimento della Camera di commercio di Torino dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza, sociale.

"A nome mio e di tutto il sistema confindustriale piemontese desidero esprimere alla famiglia di Sergio Marchionne il più profondo cordoglio per questa prematura scomparsa – ha invece dichiarato Fabio Ravanelli, Presidente di Confindustria Piemonte. – È stato una figura di rara grandezza nel sistema produttivo italiano per la sua cultura internazionale e la capacità di leggere le trasformazioni in atto nel settore dell’automotive, interpretando i cambiamenti e guidando prima Fiat e poi FCA verso traguardi neanche lontanamente immaginabili quando prese il timone del Gruppo. Era un manager visionario e un negoziatore intransigente, come ci dimostrò con la rottura drammatica del 2012, ma molte delle sue intuizioni rappresentano lezioni di cui continueremo a fare tesoro per rendere più competitiva nel mondo la manifattura italiana nel XXI secolo".