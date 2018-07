Lourdes, il pellegrinaggio regionale Unitalsi parte il 29 luglio da Torino Lingotto

Il prossimo 29 luglio 2018, alle ore 16,10 dalla stazione ferroviaria di Torino Lingotto, prenderà il via il pellegrinaggio regionale a Lourdes della Sezione piemontese dell'U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), in occasione del 160° anniversario delle apparizioni della Madonna nella cittadina francese, e del 115° della fondazione dell'associazione.



Fra i partecipanti a questo pellegrinaggio ci sarà anche Silvano, 68 anni e volontario UNITALSI dal 1974, per il quale sarà un appuntamento speciale. Riprenderà, infatti, a svolgere il suo servizio in pellegrinaggio accanto agli ammalati e ai disabili del Piemonte dopo aver dovuto sospendere nel 2013 l'attività a causa di una grave malattia, dalla quale è riuscito è guarire. "Lo spirito con cui parto – racconta Silvano – è rimasto lo stesso. C'è la voglia di aiutare gli altri, di pregare davanti alla grotta della Madonna e di condividere il proprio tempo. Per tanti anni ho sentito il bisogno di staccare e di partecipare come barelliere ai pellegrinaggi verso Lourdes, tornando sempre a casa con il cuore colmo di riconoscenza. Il mio desiderio è quello di avere salute e forza per continuare con fede ed entusiasmo questo mio cammino iniziato tanti anni fa".



L'UNITALSI Piemontese è una realtà che conta oltre 1000 soci, dalle grandi città ai piccoli centri della regione, ed è impegnata quotidianamente nel sostegno e nell'assistenza alle persone malate e disabili. Per mettere in pratica lo slogan dell'Associazione "Treni bianchi e non solo", vengono infatti portate avanti azioni di vicinanza e attenzione alle persone sole e in difficoltà, nella consapevolezza che i pellegrinaggi sono il culmine di un cammino di inclusione e di sostegno alla fragilità che si realizza nella vita di tutti i giorni.



Tale vicinanza si concretizza in piccole azioni quotidiane come l'assistenza e il trasporto di persone ammalate o disabili che vengono sostenute nelle esigenze di ogni giorno (visite, degenze, terapie, trasporti scolastici), l'organizzazione di settimane bianche e vacanze al mare pienamente accessibili ai disabili, il servizio presso centri di lunga degenza per anziani e per disabili, l'organizzazione di momenti conviviali come feste di carnevale, gite o giornate di condivisione, e il servizio di assistenza prestato presso i Santuari piemontesi.



L'UNITALSI in Piemonte è presente con una direzione regionale (sezione) a Torino e con 10 direzioni territoriali (sottosezioni) a: Torino, Alba, Asti, Cuneo, Fossano, Ivrea, Pinerolo, Saluzzo, Susa. Inoltre, fa parte della sezione piemontese anche la sottosezione di Aosta.



Il pellegrinaggio a Lourdes che si svolgerà dal 29 al luglio al 3 agosto 2018 sarà guidato dal Vescovo di Saluzzo Mons. Cristiano Bodo, con la partecipazione anche del Vescovo di Alba Mons. Marco Brunetti.