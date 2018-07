Cura del tumore al polmone: le Molinette di Torino ai vertici dell'eccellenza del Piemonte

Il primo agosto ricorre la Giornata Mondiale del Tumore al Polmone (World Lung Cancer Day), una patologia ancora molto diffusa e non per nulla definita il "big killer". Primo per incidenza negli uomini e secondo nelle donne, nell’ultimo ventennio ha registrato un costante aumento di casi.

E in Piemonte, l'eccellenza per le cure e le operazioni trova posto presso le Molinette di Torino, seguito dall’Ospedale Maggiore Carità di Novara e dall’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Quasi 8 residenti su 10 scelgono di farsi curare in Piemonte. Lo dice una ricerca pubblicata sul portale "dovemicuro", che mette in graduatoria i centri più performanti per numero di operazioni per tumore maligno al polmone (dati PNE 2017). In particolare, nel corso dell'anno passato alle Molinette sono stati effettuati 141 interventi, mentre a Novara sono stati 120 e a Cuneo 104.

Ai vertici italiani, invece, svetta l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano (449 interventi), quindi il Sant'Andrea di Roma (428) e l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (398).

Ma secondo la ricerca ancora troppi ospedali fanno volumi eccessivamente bassi di attività per quanto riguarda il tumore al polmone. Solo il 27% raggiunge i 100 interventi annui fissati come standard minimo di riferimento nazionale: soglia peraltro ritoccata nell'edizione 2017 del PNE (Programma Nazionale Esiti di Agenas) e portata da 150 operazioni proprio a 100. “Il volume d’interventi è un parametro misurabile che può avere un importante impatto sugli esiti delle cure”, spiega Elena Azzolini, medico specialista in Sanità Pubblica e membro del comitato scientifico di dovemicuro.it. E aggiunge: “Agenas - l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - lo monitora per conto del Ministero della Salute, insieme ad altri indicatori come la mortalità a 30 giorni dall'operazione: i dati confermano che esiste un'associazione tra alto numero di interventi e risultati favorevoli”.



Nel nostro Paese, le strutture italiane pubbliche o private accreditate che eseguono l'intervento per tumore al polmone sono 147: il 54% si trova al Nord, il 19% al Centro e il 27% al Sud. Della totalità degli interventi, il 56% è stato effettuato al Nord, il 27% al Centro e il 18% al Sud.