Contro l'omofobia, a San Salvario un segno rosso sangue impresso nella memoria

"E' una guerra lunga. Non siamo riusciti a combatterla in tanti anni, non sarà questo a sconfiggere il pregiudizio. Ma aiuta a sensibilizzare". Parole di Marco, il diciannovenne aggredito lo scorso fine settimana a Torino perché gay.

Oggi ha partecipato a sorpresa al presidio di solidarietà organizzato proprio per solidarietà a lui da Arcigay, Città di Torino e Circoscrizione 8 alla Casa del Quartiere di San Salvario, non distante dal luogo dell'aggressione.

Accolto da un lungo applauso, il giovane ha ringraziato "tutti per la solidarietà". "Allevia il dolore, fisico e non solo" ha detto, mostrando i segni dell'aggressione, nella quale ha riportato la frattura di una clavicola e di un piede. "Quanto accaduto è purtroppo solo uno dei tanti episodi, ma raccontarli aiuta a far sì che non capitino più".

All'ombra di via Morgari, bandiere arcobaleno, parole intense di raccoglimento e un lungo applauso per la convalescenza di Marco. Così San Salvario si è stratta ancora più forte di fronte al luogo-simbolo di solidarietà e accoglienza, la Casa del Quartiere, per dire no a qualsiasi atto di omofobia. Lo ha fatto con tante associazioni del territorio, con le istituzioni del Comune di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 8, con l'Agenzia per lo Sviluppo, con parlamentari e attivisti. Era anche presente Gianni Reinetti, il primo a essere unito civilmente in un matrimonio gay a Torino, col compagno Franco, dopo 50 anni di vergogne e ingiustizie.

Tante la forze politiche che hanno aderito - PD, Movimento 5 Stelle, Radicali, Liberi e Uguali, Possibile - ma ancora più sentita è stata la partecipazione civica. Perché San Salvario non può tollerare che un ragazzo di soli 19 anni venga pestato di fronte a spettatori inermi solo perché ritenuto "diverso".

Francesca Puopolo, presidente di Arcigay Torino "Ottavio Mai", ha spiegato l'urgenza del presidio di oggi: "È impensabile che nel 2018 si debba avere timore di una libera manifestazione del sé. Massimo Mieli, durante tutti gli anni di lotta, si diceva fiero di essere una checca effeminata. Ciascuno ha diritto all'esistenza, la società impone dei cliché da superare. Vogliamo lasciare oggi un nostro contributo a memoria di quello che è successo, senza più vivere nella paura".

"Versiamo simbolicamente due bicchieri di liquido rosso che richiama il sangue umano", spiega raccontando il significato del flash mob "Sangue rimosso". "Invitiamo quindi gli astanti a lasciare un segno del loro passaggio, sia alla Casa del Quartiere sia alla fermata Marconi dove si è consumata la violenza". E focalizza poi l'attenzione sul dilagare di fenomeni violenti: "Il nostro ministro dell'Interno fa spesso dichiarazioni che rimandano all'odio e all'intolleranza. Il primo incoraggiamento alla violenza viene proprio dalle istituzioni".

Così commenta Riccardo Zucaro di Arcigay: "In questo momento è difficile essere liberi e autentici in un contesto cittadino. Siamo qui per dire che non vogliamo l'omolesbotransfobia in nessuna parte nella nostra città. Chiunque subisca una violenza può trovare in noi aiuto e supporto".

Al presidio è intervenuta anche Anna Rossomando, vicepresidente del Senato: "Non lasceremo alcuno spazio all'odio e alla violenza. Le leggi non sono sufficienti, abbiamo bisogno di mantenere viva una cultura civica. La violenza ha il sopravvento quando c'è solitudine, il modo per contrastarla è far capire che chi la subisce non è abbandonato".

"Torino non è immune a razzismo e omofobia, ma la nostra città si è sempre distinta per la solidarietà", ha dichiarato l'assessore all'ambiente Alberto Unia. "In tutti i quartieri vedo che c'è tanta voglia di stare insieme: questo è l'unico modo per andare oltre. Cerchiamo di essere uniti". "La strada è segnata, non arretriamo neanche di un millimetro sul raggiungimento dei diritti per tutti", aggiunge l'assessora all'istruzione Federica Patti.

"Come circoscrizione abbiamo voluto dare subito un segnale", spiega il presidente della Otto Davide Ricca. "La cosa terribile è che coloro che non sono intervenuti, quella sera, non abbiano realizzato che si stesse consumando un reato. Le istituzioni non bastano, ciascun cittadino deve fare la propria parte. È inaccettabile che questo episodio sia avvenuto a San Salvario, quartiere che ha fatto dell'apertura e del senso di comunità il suo punto di forza".

"Il percorso di inclusione qui in atto non va tradito", spiega Matteo Negrin dell'Agenzia dello Sviluppo San Salvario. "Il silenzio non ci farà mai proseguire sulla strada dell'integrazione".