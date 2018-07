Cartoons on the Bay: ancora a Torino la 23° edizione del Festival internazionale dell’animazione

Per il terzo anno consecutivo sarà Torino ad ospitare Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte.

La kermesse, importante realtà internazionale del mondo dell’animazione e dell’audiovisivo, si terrà infatti nel capoluogo piemontese dall’11 al 13 aprile 2019, con proiezioni aperte al pubblico e un intenso programma, in fase di definizione, dedicato agli operatori del settore.

Un’edizione, quella attesa per la primavera 2019, con cui Cartoons on the Bay intende rafforzare la propria vocazione professionale e, allo stesso tempo, avvicinarsi sempre più agli utenti. I temi dell’edizione 2019 saranno la fantascienza, il fantasy, l’horror: l'animazione della fantasia, il fantastico e l'immaginario nei cartoni animati. Paese ospite gli Stati Uniti. Ma ci sarà spazio anche per lo sport giovanile con attività ed eventi sportivi che coinvolgeranno studenti e giovani.

“La scelta di realizzare a Torino, per il terzo anno, un festival di rilievo internazionale come Cartoons on the Bay è un’occasione preziosa per valorizzare il comparto locale e per offrire a professionisti, studenti e cittadini importanti opportunità di fruizione – dichiara Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte - Allo stesso tempo questa conferma rafforza il ruolo della città e della regione quali centri di riferimento per il settore dell’animazione e del cross-mediale".

“Siamo estremamente soddisfatti che per il terzo anno consecutivo sia la città di Torino ad ospitare Cartoons on the Bay – spiega Roberto Nepote, Presidente di RaiCom - Sarà una edizione che trasformerà la città nella capitale dell'animazione, un laboratorio attento all'evoluzione tecnologica, stilistica e tematica di questo genere artistico in grande sviluppo a livello mondiale. E non mancheranno tante sorprese alla quali il Direttore artistico della manifestazione, Roberto Genovesi, lavora già da tempo”.

Secondo il Presidente di Film Commission Torino Piemonte, Paolo Damilano, "l’opportunità di ospitare nuovamente un festival prestigioso come Cartoons on the Bay potrà ulteriormente consolidare l’immagine del nostro territorio quale territorio strategico per il comparto dell’animazione nazionale, sia come vetrina per le tante società piemontesi del settore, sia come occasione di avvicinamento della cittadinanza al mondo dei cartoni e del cinema cross-mediale”.

Paolo Tenna, AD di FIP Film Investimenti Piemonte, aggiunge che "l’ormai consolidata collaborazione con Rai Com conferma sul campo i risultati di un preciso percorso che FCTP e FIP – in linea con il forte interesse e coinvolgimento della Regione Piemonte - hanno intrapreso nell’ultimo triennio, volto a favorire la crescita e l’affermazione del settore dell’animazione piemontese, storicamente votata all’eccellenza".