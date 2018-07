Il Piemonte produttivo fa scudo alla Tav: "Non si ferma un'opera di questa portata con un post sui social"

Volti sorridenti, già qualche accenno di abbronzatura, ma le espressioni sono tirate e l'umore (almeno quello percepito) è tutt'altro che buono. "Il Piemonte che produce", formula utile a riassumere tutte le varie sigle e realtà datoriali della nostra regione, ha scelto l'ultimo lunedì di luglio per tracciare il confine oltre il quale non si può andare, parlando di Torino-Lione. O meglio, dal quale non si può tornare indietro, come invece sembra trasparire almeno dalla componente a Cinque Stelle del governo.

" Immaginiamo cosa sarebbe oggi il nostro Paese se non avessero costruito le autostrade nel secolo scorso - sottolinea Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte - e abbiamo uno scenario di cosa sarebbe il futuro senza TAV ". E gli appunti che muove a chi vuole fermare l'opera sono almeno quattro: " Non si ferma un'opera internazionale con dichiarazioni sui social, sarà Toninelli a rispondere via social ai danni erariali per la perdita dei fondi comunitari? ". E ancora: " Bloccare la Torino Lione vuol dire rendere inutili tutti i 3000 chilometri di corridoio Mediterraneo. Oltre a condannare alla gomma il Piemonte, con 44 milioni di tonnellate che transitano ai valichi con la Francia. E inoltre vorrebbe dire tenersi una linea di oltre 150 anni fa ".

E stessa linea per le parole di Antonio Mattio, presidente degli edili torinesi. "Ci inventiamo tanti decreti legge per creare lavoro e poi ci troviamo in questa situazione. Girano cifre su costi e penali di miliardi di euro, senza considerare i costi indiretti: andiamo in acque inesplorate col rischio di non ricevere altri fondi per infrastrutture per almeno 5 anni. Oltre a inimicarci una buona fetta di Europa in un momento in cui proprio non ne abbiamo bisogno. Non credo che i contribuenti siano così d'accordo".