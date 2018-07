Regione Piemonte solidale con l'atleta Daisy Osakue. Boeti: "La inviterò in Consiglio regionale"

"Ahmed, la signora col velo in metropolitana e ora Daisy. La mia piena solidarietà a questa nostra atleta, motivo di orgoglio per tutto il Paese. Certi gesti creano ferite ben più gravi di quelle fisiche. Che la polizia trovi gli autori, che Salvini intervenga, in quanto ministro dell'Interno, per arginare questa ondata di razzismo! Ricordiamo inoltre che la Regione è pronta a sostenere le spese legali di chi subisce ingiustizie per via della provenienza geografica o del colore della pelle. Daisy non è sola. Noi siamo con lei e ci batteremo perché certi criminali non restino impuniti". Così l'assessore regionale all'Immigrazione, Monica Cerutti, interviene a commento dell'aggressione razzista dell'atleta della nazionale Azzurra, avvenuta a Moncalieri.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti: "Daisy Osakue è italiana. È nata in Italia. Veste la maglia azzurra della Nazionale. Difende nel mondo il nome e i colori del nostro Paese. L’aggressione vigliacca di un gruppo di imbecilli, avvenuta a Moncalieri, è l’espressione della follia che in questi tempi pare attraversare la nostra comunità. I seminatori di odio hanno più fortuna dei predicatori di pace. Bisogna impedire che ciò continui ad accadere. Chiedendo scusa a Daisy e invitandola ad avere pietà di quella parte di suoi concittadini che paiono aver perso il lume della ragione. Inviterò Daisy Osakue in Consiglio regionale per testimoniare il fatto che il Piemonte non ha nulla da spartire con quei delinquenti ignoranti che l’hanno aggredita".

“Esprimo solidarietà e vicinanza a Daisy Cacao Osakue, atleta 22enne della nazionale italiana di atletica Under 23, fonte di orgoglio per la nostra Regione e vittima di un’aggressione avvenuta a Moncalieri (Torino). Le auguro una pronta guarigione e spero che possa rimettersi al più presto”. Così Stefania Batzella, consigliera regionale di Movimento Libero Indipendente, in merito a quanto accaduto alla giovane italiana di origine nigeriana, colpita al volto da uova lanciate da un’auto in corsa e attualmente sotto controllo per una lesione all’occhio. “Condanno fermamente ogni tipo di violenza – aggiunge Batzella – e se dovesse essere confermata la matrice razziale dell’aggressione a Daisy, è chiaro che ci troveremmo di fronte a una situazione ancora più grave. Non sarebbe, infatti, il primo caso del genere verificatosi nelle ultime settimane, segno del clima di odio in cui stiamo vivendo”. “Ritengo che il buon esempio debba partire dalle istituzioni – conclude Batzella – che devono abbassare i toni e fare il possibile per evitare ogni forma di discriminazione”.