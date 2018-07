Malattie sessualmente trasmissibili, in calo le infezioni

“Sul fronte delle malattie sessualmente trasmissibili il Piemonte da tempo ed in modo sistematico mette in atto iniziative efficaci”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, oggi in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione.

“Anzitutto, occorre sottolineare che l’andamento delle nuove diagnosi di infezioni da HIV rilevato è in riduzione, in particolare nell’ultimo decennio. Gli ultimi dati disponibili riferiti al 2017 confermano il trend osservato (248 nuove diagnosi nel 2017, 19 in meno rispetto al 2016). Tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 si registrano in media 40 nuove diagnosi l’anno. Pur restando la classe di età con incidenza più elevata, il numero di diagnosi resta pressoché costante durante il decennio 2008 - 2017. Nel 2017 i nuovi casi sono 34, in calo rispetto all’anno precedente (51 diagnosi)”, ha affermato Saitta.