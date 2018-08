Due proposte di mobilità a San Salvario: più parcheggi per le moto e meno tir

Una maggiore attenzione alla viabilità, su tutta Torino in genere, ma partendo dal caso locale del quartiere San Salvario. È quanto emerge verso la fine dell’estate dalla ripresa dell’attività politica in Circoscrizione 8, dove saranno presto discusse in consiglio due mozioni presentate da Augusto Montaruli (Unità a Sinistra).

Da una parte si parla di incremento, dall’altra di riduzione. Parcheggi per le moto nel primo caso, meno tir invasivi sul territorio nel secondo.

A partire dai dati forniti del Ministero dei Trasporti al 31 ottobre 2017, a Torino risultano immatricolati 72.327 motocicli. Ma in tante zone la loro sosta è parecchio disordinata, non rispettando gli appositi spazi dedicati. Di frequente le moto occupano i normali posteggi auto o gli stalli per le biciclette. “In molte città – spiega Montaruli –, visto l'utilizzo sempre più frequente del motoveicolo come mezzo alternativo, sono stati costruiti nuovi appositi spazi per parcheggiare. Qui non è raro vedere moto sui marciapiedi, che impediscono il passaggio dei pedoni e, cosa ancor più grave, delle persone con disabilità”.

La richiesta è quindi di ragionare su un uso “più ordinato e condiviso degli spazi urbani” e dedicare “anche in via sperimentale e in zone specifiche” stalli dedicati ai motocicli. Pensando ai quartieri della Circoscrizione 8, vengono subito in mente le aree prossime alle università – come il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco in via Pietro Giuria, le Biotecnologie in via Nizza o Scienze della Terra in via Valperga Caluso – ma anche uffici e scuole, come il liceo “Regina Margherita”. E, spostandosi nell'adiacente Nizza Millefonti, si arriva alla zona ospedali, altro luogo nevralgico per l'alto numero di utenze. Una proposta da discutere ed eventualmente sottoporre all’assessorato comunale alla viabilità per gli studi del caso.

Ma non solo. Un altro problema è dato dal via vai di mezzi pesanti in un quartiere “delicato” come San Salvario, caratterizzato da tante vie strette e spesso intasate dal traffico. “La mobilità urbana deve andare verso una maggiore sostenibilità ambientale”, spiega Montaruli. “La presenza di ipermercati all’interno della città comporta il passaggio e la sosta di tanti camion, spesso a motore acceso”. Il che provoca il deterioramento dell’asfalto e una massiccia dose di inquinamento acustico e da gas di scarico. Ne è un esempio, come precisa il consigliere, la movimentazione delle merci in via Belfiore, dov’è presente il magazzino di un supermercato.