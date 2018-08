Taglio dell'erba in corso da oggi in tutte le circoscrizioni

Ha avuto inizio oggi il terzo e ultimo taglio dell’erba in città da parte del servizio centrale Verde pubblico e delle Circoscrizioni che interessa tutti i 22 milioni di metri quadri di spazi verdi tra parchi, giardini e aiuole, da completare entro settembre.

Per la prima volta, a fianco di questo consueto intervento, si agirà anche sul suolo pubblico: in via straordinaria l’Amiat, che ha il compito della pulizia periodica delle zanelle, ovvero dello spazio tra il marciapiede e la strada, eliminerà anche il verde spontaneo cresciuto sui marciapiedi normalmente ripuliti dai “frontisti”.

La rimozione dell’erba dai marciapiedi non è dunque compito dell’Amministrazione ma in via sperimentale si è deciso di effettuare un intervento a tappeto su tutta la città, allo scopo di recuperare il decoro e la qualità degli spazi pubblici e migliorare la sicurezza dei pedoni; si partirà da nord e da sud per convergere verso il centro ed entro un mese e mezzo l’operazione sarà conclusa. Programmata dall’Amministrazione già nel mese di maggio scorso, la pulizia dei marciapiedi avviene ora perché è il momento giusto per farlo, in quanto i suoi effetti positivi possono durare fino all’estate prossima.

La rimozione dell’erba sui marciapiedi avviene con l’utilizzo di un diserbante naturale, l’acido pelargonico, preceduto da uno sfalcio se l’erba risulta particolarmente alta. Oggi le squadre dell’Amiat hanno coperto la zona a nord di corso Grosseto, tra via Stampini e via Ala di Stura; domani saranno interessate le vie a sud dello stesso viale, ad esempio via Sospello, via Coppino, via Bibiana e piazza Bonghi, nonchè la zona Mirafiori sud, nel quadrilatero compreso tra via Anselmetti, strada del Drosso, corso U. Sovietica, corso Settembrini.

Per quanto riguarda il taglio dell’erba, invece, i primi interventi coprono tutte le circoscrizioni: Giardini Cavour, isola pedonale Crocetta e Clessidra nella 1, via Palatucci e parco Colonnetti nella 2, vi Malta e Lussimpiccolo nella 3, Pellerina e via Pietro Cossa nella 4, parco Rubbertex, scuole e parco via Calabria nella 5, Lungo Stura Lazio nella 6, giardino di via Cuneo e parco Brigata Taurinense nella 7, scuole, parco martiri Lager Nazisti, parco Piscina Lido, Valentino vs corso Vittorio nella 8.