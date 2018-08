Pannolini e indumenti intimi zeppi di denaro: 4,5 milioni di euro monitorati a Caselle

Dagli ovetti di cioccolato, ai pacchi regalo, dalle imbottiture delle cinture agli indumenti intimi, ma anche pannolini per bambini o assorbenti femminili. Sono vere e proprie opere dell’ingegno, col tempo sempre più elaborate, quelle scoperte dalla guardia di finanza di Torino all’aeroporto di Caselle Torinese. Solo nell’ultimo anno è stato monitorato un flusso di circa 4,5 milioni di euro. Ne è stato intercettato un milione, in eccedenza di 200.000 euro rispetto alle soglie consentite dalla legge.

I finanzieri hanno selezionato e sottoposto a ispezione circa 600 passeggeri in partenza e in arrivo presso lo scalo. Ne sono sono stati sanzionati un centinaio, poiché trovati con ingenti quantitativi di valuta contante al seguito, violando la normativa vigente che prevede, per i passeggeri, l’obbligo di dichiarare in dogana gli importi di denaro contante portati al seguito pari o superiori a 10.000 euro.

Gran parte delle persone controllate in ingresso sul territorio nazionale proveniva dal continente asiatico; quelle in partenza, invece, erano dirette verso paesi africani e dell’est Europa, Romania in particolare.

Tra gli espedienti adottati per tentare di eludere i controlli, ad esempio, quello di una cittadina nigeriana in partenza per Lagos, via Istanbul, alla quale i finanzieri hanno rinvenuto migliaia di euro in banconote di diverso taglio, occultati all’interno degli assorbenti intimi. O, ancora, un uomo di origine rumena in partenza per Bucarest, che nascondeva il denaro all’interno degli involucri in plastica contenuti negli ovetti di cioccolato al posto delle sorprese per i bambini.