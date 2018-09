Anche Ivrea si prepara a festeggiare la Giornata Nazionale del veicolo d'epoca

Il 23 settembre 2018 tutta l’ Italia sarà coinvolta nella “Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca”.

Si tratta di una data non casuale poiché coincide, a Roma, con la chiusura dell’ “Asiautoshow”. In tale occasione, l’Automoclub Storico Italiano ha invitato tutti i club confederati a partecipare con iniziative sparse su tutto il territorio nazionale.

Anche il Club Ruote Storiche in Canavese, con sede ad Ivrea, in collaborazione con la Scuderia Nord Piemonte e Heavy Motors Club ( auto d’epoca americane) propone una giornata importante sia dal punto di vista culturale sia sotto l’aspetto sociale.



Dalle 9 alle 18, nella centralissima piazza Ottinetti di Ivrea, si terrà una straordinaria esposizione anche con veicoli degli anni 40-50 di grande prestigio tra cui auto americane delle marche più famose ed alcune Porsche.



Durante la giornata, verso le ore 16, è atteso l’arrivo di una delegazione dell’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti per una visita tattile alle carrozzerie e agli interni delle diverse auto. Il mondo dei motori è da sempre molto sentito in tutta Italia e la giornata eporediese vuole aprirsi ad un momento di conoscenza ed accessibilità da condividere con tutti, anche con i disabili della vista.



Alla giornata parteciperà con momenti musicali la Banda Musicale Lessolese.



Per tutta la giornata sarà visitabile la mostra fotografica “Tra cielo, terra e mare” con immagini di Alice Godone.



L’evento si configura come una giornata aperta a tutti e adatta ad un pubblico vasto e variegato per far scoprire una realtà cittadina, il Club Ruote Storiche, appunto, che si è già distinta in diverse manifestazioni.

Il Club Ruote Storiche in Canavese, fondato nel 1989, conta circa 1400 iscritti tutti appassionati di veicoli d’epoca: auto, moto etc… Periodicamente il gruppo si riunisce per scambiarsi consigli tecnici ma, soprattutto, per promuovere una conoscenza sempre più vasta delle “ruote storiche” attraverso raduni o partecipazioni a manifestazioni.

Per informazioni scrivere a ruotestorichecanavese@aruba.it.