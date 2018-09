Ritorno dalle vacanze: come si è risvegliata la Circoscrizione 6 dopo il tepore estivo

La Circoscrizione 6 ha chiuso gli occhi per una breve pausa estiva. Ora che questi sono stati riaperti, però, non sfuggono all’attenzione i grandi o piccoli disagi che ancora caratterizzano le sue strade.

Strade che, in diversi punti, presentano numerose buche, più o meno profonde – e talvolta, dunque, anche pericolose, se non individuate con anticipo – e i cui marciapiedi accolgono fogliame, sporcizia, cemento dissestato ed erba alta.

Come nel caso dell’edificio adiacente alla sede degli Alpini di Torino Nord, in via Bioglio all’angolo con piazza Bottesini, in Barriera di Milano, dove “sembra di assistere a una selva o a una giungla al cui interno possa esserci di tutto e di più”, come dichiara il capogruppo del Gruppo Misto di Minoranza – Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo. “Questi sono episodi che fanno male al quartiere – ha aggiunto il consigliere – e sono il risultato di chi ha promesso e, poi, non ha mantenuto: come è possibile che l’erba sia arrivata a questi livelli senza che nessuno protesti o si attivi?”. Nelle zone di Falchera, Villaretto e Rebaudengo, invece, il Comune si è già attivato nella programmazione dello sfalcio.

Quanto al commercio, non sono mancate le polemiche relative ai periodi di chiusura “troppo lunghi” o “inadeguati”, in particolar modo a Falchera, dove le tabaccherie e le edicole esistenti hanno deciso, per il secondo anno consecutivo, di abbassare le serrande proprio nelle due settimane centrali del mese di agosto, provocando l’ira dei residenti. “La Circoscrizione non ha competenze in materia di regolamentazione commerciale, la quale, nel corso degli ultimi anni, è stata fortemente liberalizzata”, commenta Alessandro Avramo, presidente della Commissione di Quartiere Falchera – Villaretto – Rebaudengo.

Infatti, “a questo proposito – ha aggiunto – è necessario un lavoro di concertazione con la categoria, su cui richiamiamo l’attenzione del Comune e per il quale ci rendiamo disponibili, affinché la zona non rimanga scoperta nel mese di agosto. Zona che offre servizi essenziali ed è caratterizzata da un’ingente presenza di anziani: sono sicuro, quindi, che sarà possibile trovare un punto di incontro”.

Altre serrande, invece, non si rialzeranno più, e cederanno il passo ai nuovi ipermercati che compariranno sul territorio: una Ipercoop in via Botticelli e un Lidl in via Bologna. Centri commerciali che per alcuni rappresentano occasione di occupazione, mentre per altri causerebbero “depauperamento del capitale economico, soprattutto nelle nostre vie principali, corso Giulio Cesare e corso Vercelli, dove molte attività decennali hanno chiuso definitivamente: le finanze sono importanti, ma le capacità amministrative molto di più”, afferma Giuseppe Catizone, consigliere Lega. Il quale propone “un piano di rilancio” che trasformerebbe piazza Crispi “nel mercato dei commercianti, dove questi potrebbero vendere la merce giacente nei propri negozi in base alla tipologia (per esempio: lunedì abbigliamento, martedì scarpe, mercoledì articoli per la casa e così via)”, valutando, inoltre, la possibilità di trasformare il tratto che va dalla piazza stessa a via Sempione in isola pedonale e incentivando l’apertura dei negozi tramite sgravi tariffari. In questo modo, si otterrebbe “un rilancio del commercio e una riqualificazione del territorio, con conseguente eliminazione dello spaccio e una rivalutazione degli immobili”, chiosa Catizone.

Una menzione, infine, al degrado e al disordine provocati dai minimarket, ormai aperti al pubblico giorno e notte, e allo stato di insicurezza percepito e dovuto ai traffici illeciti, già resi noti alla Sindaca Chiara Appendino. Ridotti, invece, i fumi tossici derivanti dai campi rom e gli insediamenti abusivi, l’ultimo dei quali eliminato poco prima della pausa estiva in corso Vercelli.