Bardonecchia, appuntamento conclusivo e successo finale per il Summer dance camp

Ieri, sabato 1 settembre, la Sala Viglione del Palazzo delle Feste ha registrato il tutto esaurito in occasione del Gran Galà Finale, spettacolo conclusivo del 9° Summer Dance Camp Bardonecchia Stage a Porte Aperte, tenuto per otto giorni dai docenti del DAM-Danza Arte e Movimento–Teatro di Torino, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia.



Centocinquanta i giovani iscritti, in età compresa tra i 6 e i 18 anni, provenienti dalla vicina Francia, dal Piemonte, con alcune presenze di danzatori della Bassa, Media e Alta Valle di Susa, dalla Liguria, dalla Lombardia, dal Lazio e dall’Abruzzo.



Le lezioni pratiche, svoltesi per lo più sul palco del Palazzo delle Feste e nella varie palestre e palestrine di viale Bramafam, sono state tenute da dieci artisti e docenti di fama internazionale, che hanno approfondito i vari aspetti delle diverse forme espressive della danza: Classica, Punte&Repertorio, Danza di carattere, Laboratori coreografici, Hip hop, Musical e Modern-contemporaneo.



“Siamo molto sodisfatti - sostiene Daniela Chianini, anima del DAM, artista, docente e coorganizzatrice del corso – della disponibilità, delle strutture recettive e delle aule dove abbiamo svolto le lezioni. Elementi, che uniti al clima di montagna, si sono rilevati vincenti per il nostro corso. Il lavoro dei artisti e docenti professionisti, quasi tutti miei ex allievi, il consolidato rapporto con gli allievi sono stati sicuramente altri elementi positivi che ci fanno ben sperare per il futuro”. Rispetto alla prima edizione siamo cresciuti da 60 a più di 150 partecipanti che lasciano la Conca con dei bei ricordi.



Futuro quasi immediato visto che a fine settembre riprendono a Bardonecchia, in viale Bramafam, i corsi invernali di danza tenuti dai docenti DAM.