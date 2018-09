Cairo e il Toro esplodono: “Così non va(r)”

Al diavolo la diplomazia, almeno per una volta. Dopo il gol non convalidato a Berenguer a Udine, il presidente del Torino Urbano Cairo non le ha mandate a dire: “Fin dall’inizio sono sempre stato a favore della Var. Ma se questo deve essere il modo in cui viene usata, tanto valeva non averla”.

Il patron granata è un fiume in piena: “Sono state giocate quattro giornate e in due siamo stati palesemente danneggiati (riferendosi anche al debutto contro la Roma). Il 50 per cento delle partite…”. Poi prosegue in modo ancora più duro: “Quando hai un arbitro internazionale come Valeri non puoi accettare un errore da dilettante. Fischiare un fuorigioco, peraltro inesistente, segnalato dal guardalinee senza aspettare la fine dell’azione è un errore grave, perché impedisce il successivo utilizzo della Var. Il gol di Berenguer era regolarissimo anche a occhio nudo”.

Insomma, dopo le accuse lanciate dal ds Petrachi già poco dopo la fine della gara, adesso è sceso in campo anche il presidente. Che rincara la dose, lamentando l’eccessiva discrezionalità nell’utilizzo della Var: “Se si decide se usarla o no a proprio piacimento non va bene. Io la allargherei a tutti gli episodi dubbi. Arrivo a dire che potrebbe essere concessa anche una chiamata a discrezione dei tecnici delle due squadre in casi che ritengono dubbi”. Un modello simile a quello che viene adottato nel football americano, dove gli allenatori hanno due possibilità a partita di contestare le decisioni arbitrali.

A fare sponda alle parole di Cairo è intervenuto anche il numero uno dei fischietti. “In Udinese-Torino Valeri ha sbagliato per precipitazione": le parole di Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione arbitri, non lasciano spazio a interpretazioni. “La disposizione del designatore dice di far finire l'azione, per poter poi valutare se c'è fuorigioco con l'uso del video. Se invece la fermi prima, la var non può più intervenire”. Insomma, anche il presidente degli arbitri non assolve il suo più giovane collega.

Forse, a sentire certe parole, aumentano ancora rabbia e reciminazioni, anche se è giusto ricordare che l’episodio incriminato a Udine è capitato dopo pochi minuti e non al 90’ o dintorni, come era capitato l'anno scorso a Bologna, episodio incriminato ancora con Berenguer protagonista, ricordato da Cairo.