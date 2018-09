Arte e sapori: i Musei Reali si preparano al Salone del Gusto - Terra Madre

Dal 20 al 24 settembre i Musei Reali di Torino si trasformano in una delle sedi della XII edizione del Salone del Gusto – Terra Madre 2018 ospitando l’Enoteca del Salone presso gli spazi della Corte d’Onore di Palazzo Reale.



Non mancano in questa occasione gli eventi straordinari, come le aperture serali di venerdì 21 e sabato 22 dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso ore 22; venerdì ingresso a 3 Euro, sabato ingresso a 1 Euro) e quella di lunedì 24 settembre.



Venerdì sera, tutta la giornata di sabato e domenica pomeriggio sono aperte al pubblico le Cucine Reali. Sono inoltre gli ultimi giorni per il pubblico per visitare in Biblioteca Reale la mostra La cucina di buon gusto, un viaggio tematico intorno al cibo per mostrare l'arte della buona tavola a corte, e in Galleria Sabauda Il silenzio sulla tela. Natura morta spagnola da Sánchez Cotán a Goya. Sabato sera (ore 21-22) musiche strumentali dal Rinascimento al Barocco vengono proposte in un’insolita combinazione di strumenti antichi e moderni dall’ensemble Canavisium Moyen Age, che fanno da contrappunto alla natura silenziosa dipinta sulle tele. Il suono del liuto, delle percussioni e del sax si alterna alla voce dello storico dell’arte, a disposizione del pubblico per svelare l’importanza e il significato dei quadri esposti.



I Musei Reali rimangono chiusi martedì 25 settembre per recuperare il giorno di riposo.



All’interno della cornice suggestiva di Palazzo Reale, l’Enoteca propone ai visitatori più di seicento etichette dei produttori del Progetto Vino tra rossi, bianchi, bolle e dolci selezionati tra il meglio della produzione vitivinicola italiana, all’interno dell’attività di promozione che da anni viene portata avanti dal Progetto. Non solo, tra questi vini si trovano più di duecento etichette Chiocciole Slow Wine e più di cento della selezione Triple A – Agricoltori, Artigiani, Artisti. A raccontare i vini e seguire le degustazioni per il pubblico anche quest’anno saranno i sommelier Fisar.



La proposta enologica è vasta e di alta qualità: oltre a numerose etichette piemontesi - tra Barbera e Nebbiolo e le bollicine metodo classico dell’Alta Langa – l’offerta si snoda lungo tutto il territorio italiano, con vini come Montepulciano d’Abruzzo, Morellino di Scansano, Franciacorta, Puglia in Rosè, i grandi bianchi italiani.



Insieme alla scelta di vini proposta dell’Enoteca, un programma di eventi e degustazioni ad hoc anima gli spazi della Corte interna di Palazzo Reale lungo tutte le giornate della fiera.

Ogni degustazione di questo tipo è a numero chiuso e a pagamento, ed è pertanto gradita la prenotazione attraverso il sito ufficiale del Salone del Gusto.

Si possono trovare informazioni circa le degustazioni speciali previste lungo le cinque giornate dell’evento sul programma ufficiale, sotto la voce Enoteca – Palazzo Reale.