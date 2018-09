In Piemonte l'apprendistato cresce sempre di più

A metà del 2018 gli apprendisti in Piemonte erano 14.255: un trend che conferma uno strumento di ingresso nel mondo del lavoro che sembra funzionare. Tanto che, alla luce di una crescita record secondo l'Istat su scala nazionale, secondo una rilevazione di Confartigianato, tra gennaio e maggio 2018 i contratti di apprendistato sono aumentati più degli altri rapporti di lavoro: ne sono stati attivati 134.358 (il 96% dei quali riferiti a giovani under 30) con una crescita del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Largamente battuti i contratti a tempo indeterminato (+3,1%), i contratti a tempo determinato (+8,4%), i contratti stagionali (+7%) e i contratti intermittenti (+8,8%).



Il rapporto di Confartigianato mostra come i contratti di apprendistato rappresentano il 12,5% dei nuovi rapporti di lavoro creati in Italia nel primo trimestre di quest’anno per i giovani under 30.



In chiave territoriale, invece, si osserva che nel primo trimestre 2018 l’apprendistato rappresenta oltre un decimo (12,5%) dei nuovi rapporti attivati per under 30 e la Regione con la maggiore vocazione all’apprendistato è l’Umbria dove si contano 18,5 nuovi rapporti di apprendistato ogni cento nuovi rapporti attivati per under 30; seguono la Toscana con 16,2 il Veneto con 15,6 le Marche con 15,4 mentre il Piemonte con 14,5 si posiziona al quinto posto della classifica regionale.



“Sulla crescita dei contratti di apprendistato hanno influito gli interventi di decontribuzione previsti nella Legge di bilancio 2018. Interventi che occorre reiterare – sottolinea Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte – perché i numeri dimostrano che la ripresa dell’occupazione giovanile passa per l’apprendistato, il contratto a causa mista più adatto a soddisfare le esigenze formative dell’artigianato e delle piccole imprese, un’esperienza dove si coniuga studio e lavoro, che prepara i giovani ad entrare in un mercato del lavoro che richiede competenze tecniche evolute”.



“I dati piemontesi degli ultimi tre anni confermano il rinnovato interesse delle imprese per l’utilizzo di tale istituto - riprende Felici - e dimostrano che la nostra Regione conferma l’importanza dell’apprendistato come principale canale di accesso al lavoro per i giovani grazie anche al fatto che ha saputo attivare sperimentazioni vincenti. Voglio anche ricordare che il connubio artigianato e apprendistato è virtuoso, infatti l’artigianato è il comparto che fa maggiormente ricorso all’apprendistato nelle assunzioni di giovani".